Para quem ainda tinha dúvidas sobre o passado de Paula, não há mais mistério a ser revelado. A cena sobre quem é Eliete na novela Quanto Mais Vida Melhor era o que faltava para que o público conhecesse a verdade sobre a mãe de Flávia. O folhetim de Mauro Wilson já está em reta final!

Quem é Eliete na novela Quanto Mais Vida Melhor?

Eliete é o verdadeiro nome de Paula Terrare na novela Quanto Mais Vida Melhor – personagem de Giovanna Antonelli nas cenas que se passam na atualidade e Giulia Costa em flashbacks. Eliete/Paula é mãe de Flávia (Valentina Herszage) e abandonou a menina, além do namorado Juca (Fábio Herford), logo após o nascimento da garota.

Após se arrepender do abandono, Eliete volta para a casa de Juca na novela Quanto Mais Vida Melhor, para poder rever a filha. Porém, a moça dá de cara com Odete (Luciana Paes), a nova esposa de Juca, e acaba vítima de uma mentira. Com medo de que Eliete voltasse para a vida de Juca, Odete diz que Flávia morreu pouco depois de ser abandonada pela mãe.

Desolada, Eliete vai embora e nunca mais retorna. Após muitos anos, e já com o nome de Paula, ela revela para sua filha mais nova, Ingrid (Nina Tomsic), que foi mãe de outra menina. Paula explica que era muito jovem e se apavorou ao dar a luz e fugiu, mas que depois descobriu que a filha havia morrido.

Nos atuais capítulos da novela Quanto Mais Vida Melhor, o flashback que mostra que Paula é na verdade Eliete já foi exibido, mas a verdade ainda não veio a tona para os personagens. Porém, o momento está perto. Paula ficou cara a cara com Juca e Odete, mas o casal não a reconheceu. A mulher fica intrigada ao descobrir que Flávia é filha de seu ex e a dançarina também estranhará a visita de Paula na padaria do pai. Os resumos da TV Globo ainda não mostram o dia exato que tudo será revelado.

Veja trecho de como foi o reencontro de Paula e Juca:

Quem é a atriz Giulia Costa?

Giulia Costa é quem interpreta Eliete na novela Quanto Mais Vida Melhor. A moça havia aparecido na novela durante os flashbacks da vida da dona da Terrare Cosméticos, quando ela já havia mudado sua identidade para Paula. Na segunda semana do mês de abril, Giulia apareceu pela primeira vez como Eliete no folhetim e então o público entendeu que a atriz vivia as duas personagens por se tratar da mesma pessoa.

Giulia Costa tem 22 anos de idade e é filha da atriz Flávia Alessandra com o ator e diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012. A jovem é fruto do primeiro casamento da mãe, entre os anos 1992 e 2002, que hoje é casada com Otaviano Costa.

O primeiro trabalho de Giulia Costa nas telinhas foi em 2015, quando viveu Lívia Alcântara na novela Malhação. Na época, a jovem tinha 16 anos de idade, mas ela já atuava desde a infância no teatro. O trabalho ficou no ar até 2016 e Giulia esteve afastada das câmeras até 2020, quando atuou no filme O Segredo de Sara.

Em 2022, Giulia Costa retornou as telinhas como Eliete na novela Quanto Mais Vida Melhor. Atualmente, a jovem namora o assessor de investimentos XP Pedro Augusto e cursa o último semestre do curso de cinema.

Que dia acaba a novela Quanto Mais Vida Melhor?

A previsão é que o último capítulo inédito da novela Quanto Mais Vida Melhor vá ao ar no dia 27 de maio, uma sexta-feira. No sábado, será reexibido o último capítulo da trama. As informações são do Notícias da TV, a Globo já confirmou que a próxima novela da faixa das 19h vai começar em maio, mas ainda não fez afirmações sobre o dia exato.

Ainda segundo o portal, com o término de Quanto Mais Vida Melhor nas telinhas no dia 27, a novela Cara e Coragem deve chegar na programação do canal a partir do dia 30 de maio, segunda-feira. A substituta da obra de Mauro Wilson é escrita por Claudia Souto, autora de Pega Pega, e mostrará o mundo dos dublês de ação. O folhetim é estrelado por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo, que viverá duas personagens.

