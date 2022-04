Quem é Estela na novela Poliana de 2022

Quem é Estela na novela Poliana? A personagem é citada mais de uma vez ao longo do folhetim de Íris Abravanel, mas não é alguém recorrente na produção do SBT. As Aventuras de Poliana foi ao ar de 2018 a 2020 e agora retorna com a continuação Poliana Moça em 2022.

Quem é Estela na novela Poliana?

Estela é a primeira filha de Pendleton com Alice (Kiara Sasso) na novela Poliana, mas a menina não chega a aparecer no folhetim, pois morreu ainda muito nova, vítima de uma doença grave.

Na novela, Luísa (Thaís Melchior) chega a descobrir que Pendleton mantém o quarto da filha intacto mesmo anos após a morte da menina. “Isso aqui é tudo o que me restou da Estela. Algumas pessoas querem esquecer o passado, enterrá-lo, eu não, eu quero manter o passado bem perto de mim”, explica o personagem de Dalton Vigh.

Quando descobre sobre a irmã, Poliana pede para a tia que lhe mostre uma foto da menina, mas Luísa diz que não tem imagens de Estela. Em troca, ela dá para a sobrinha uma foto de Alice grávida e com a primeira roupinha de Estela em mãos.

Luísa explica que Estela nasceu na novela Poliana com uma doença autoimune muito rara e que os médicos explicaram para Alice desde cedo que a menina não viveria por muito tempo. A tia também contou para Poliana que Alice ficou muito mal com a perda da filha e que se jogou no trabalho e outras atividades para ocupar a mente. No entanto, tudo melhorou na vida de Alice quando ela conheceu Lorenzo (Lázaro Menezes) e teve Poliana.

Pendleton cria robô para substituir Estela na novela Poliana

Depois de perder Estela na novela Poliana, Pendleton fez uma loucura e criou uma filha imortal: Ester (Manuela Kfouri). A garota é um robô que o cientista cria como filha. No entanto, a relação se torna algo conturbado quando é revelado que Pendleton é o verdadeiro pai de Poliana.

A robô fica com ciúmes da filha biológica do personagem de Vigh e arremessa a garota contra uma parede. Poliana chega a parar em uma cadeira de rodas por conta disso.

Estela ou Ester vão aparecer em Poliana Moça?

Estela já morreu, por isso não irá aparecer na continuação da novela Poliana Moça, que estreou no final do mês de março no SBT. Ester, também não irá retornar ao folhetim, segundo o Notícias da TV. Ainda de acordo com o portal, no lugar da trama da robô, na nova temporada de Poliana será abordado uma história nova, porém, parecida: Roger (Otávio Martins) irá animar o boneco Pinóquio (João Pedro Delfino) com inteligência artificial.

Que horas passa Poliana Moça no SBT?

Poliana Moça está sendo exibida de segunda a sábado na faixa das 20h30 no SBT, depois do SBT Brasil e antes de Carinha de Anjo. O folhetim estrelado por Sophia Valverde tem capítulos com cerca de 1 hora no ar e estreou sua nova temporada no dia 21 de março.

É previsto que a novela seja exibida por um bom tempo nas telinhas do SBT, é esperado que no total Poliana Moça contabilize 250 capítulos, segundo o Notícias da TV. A quantidade de episódios é bem menor que a primeira temporada da novela, As Aventuras de Poliana, que contou com 564 capítulos no total e ficou mais de 2 anos no ar.

Assista o primeiro capítulo completo de Poliana Moça, folhetim está disponível de graça no Youtube e plataforma do SBT:

