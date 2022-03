Poliana Moça estreia: conheça a história e os personagens de 2022

Poliana Moça, novela continuação de As Aventuras de Poliana, estreia dia 21 de março de 2022 no SBT. A trama traz de volta os principais personagens da primeira parte da história, mas agora vai mostrar os dramas e situações típicas da adolescência. Sophia Valverde e Igor Jansen seguem nos papéis principais.

Quando estreia Poliana Moça no SBT 2022?

Poliana Moça estreia em 21 de março, segunda-feira, às 20h30, no SBT. É possível acompanhar a novelinha de forma tradicional, pelo canal aberto da emissora, ou através do portal https://www.sbt.com.br/ao-vivo no horário indicado.

Ao contrário de As Aventuras de Poliana, em que os atores ainda eram crianças, a novela vai mostrar agora os dramas típicos da fase adolescente dos personagens como relação com a família, planos para o futuro e a descoberta do primeiro amor.

A nova fase começa um pouco antes do aniversário de 15 anos de Poliana. A protagonista ganha uma festa de debutante, com direito a tudo o que sempre sonhou e com a participação e todos os seus colegas. Logo no começo do folhetim, ela também descobre sobre as origens de seu pai.

Poliana Moça terá 250 episódios, menos da metade do número da primeira parte da história, que contou com 545 capítulos.

Quem está no elenco?

Alguns dos principais personagens de As Aventuras de Poliana retornam para a continuação da trama, enquanto outros deixaram a novelinha, como é o caso de João Guilherme, que viveu Lucas Tuber, e Larissa Manoela, a Mirela – a atriz agora trabalha na Globo e protagoniza a novela Além da Ilusão.

Entre os novos nomes, o destaque fica para João Pedro Delfino, que vive o personagem Pinóquio, inspirado no brinquedo de madeira.

Sophia Valverde continua no papel de Poliana. Agora, a garota, conhecida por criar o “Jogo do Contente”, viverá um triângulo amoroso com João, papel de Igor Jansen, e Eric (Lucas Burgatti), o menino mais popular da escola.

Já conhecido pelo público, João vive um conflito entre se declarar ou não para sua melhor amiga Poliana. Apesar de nutrir sentimentos profundos pela jovem, tem medo de estragar a amizade com ela. Enquanto isso, o charmoso Eric não quer mais saber de perseguir os nerds da escola e está disposto a lutar pelo amor de Poliana.

Duda Pimenta, a Kessya, continua ao lado da amiga Poliana em todas as suas aventuras. Agora, ela é uma das primeiras bailarinas da companhia de balé da qual faz parte.

Para a sorte de Luigi (Enzo Krieger), ele já não é mais perseguido pelos valentões do colégio. Com a ajuda do professor Marcelo (Murilo Cezar), trabalha em uma websérie. Em Poliana Moça, vai se apaixonar por Song Park (Bella Chiang), jovem coreana que chega na escola.

Também estão no elenco Dalton Vigh (Otto), Davi Campolongo (Bento), Mari Campolongo (Chloe), Théo Medon (Mário), Kauan Siqueira (Gael), Vinícius Siqueira (Benício), Clarisse Abujamra (Glória), Murilo Cezar (Marcelo), Thaís Melchior (Luísa), Otávio Martins (Roger), Ana Paula Valverde (Tânia), Myrian Rios (Ruth), Junno Andrade (Renato) e Maria Gal (Gleyce).

+ Exibição da novela Pantanal no SBT rendeu até processo para a emissora