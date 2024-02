Quem é José Augusto em Renascer e quando ele aparece?

Filho mais velho de José Inocêncio, Zé Augusto ainda não apareceu em Renascer e por trás disso está um segredo que o herdeiro carrega. Formado em medicina, o público vai perceber que o rapaz não tem a menor vocação para a profissão.

O que aconteceu com José Augusto?

José Augusto aparece no remake de Renascer no capítulo 26, previsto para terça-feira, 20, após o casamento do pai com Mariana. O rapaz vai surgir na entrada da casa para o espanto da família, e diferentemente dos irmãos, Augusto mostra simpatia pela madrasta.

Mas o que José Inocêncio nem sonha é que a demora do filho em aparecer não foi por desprezo, mas sim por estar envergonhado. O rapaz não pode mais trabalhar como médico após decisão do conselho de medicina em um caso que apurou negligência do profissional.

Como já é esperado, o coronel do cacau ficará enfurecido com a notícia, pois se orgulhava de ter um filho médico. A relação entre os dois ficará estremecida.

Na versão de 2024, José Augusto de Renascer é interpretado pelo ator Renan Monteiro, e era papel de Marcco Rica na versão de 1993.

Monteiro é carioca e foi criado na comunidade do Vidigal, e soma dois protagonistas em longas-metragens e participações nas novelas Caminho das Índias, Mar do Sertão e Cordel Encantado. Ele viveu Matias em Novo Mundo, em 2017.

Final de José Augusto em Renascer

O fina de Renascer está previsto para setembro de 2024, mas se a trama for repetir o desfecho de 1993, o final de José Augusto será ao lado de Buba. O rapaz não vai roubar a amada do irmão, mas acontece que José Venâncio morre e a Buba ficará sozinha.

Os dois já terão mostrado que se dão bem, já que José Augusto não tem tabu sobre a sexualidade da jovem.