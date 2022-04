Quem é Marcelo em Pantanal? Personagem se envolve com Guta

Mais personagens vão chegar em breve na novela das nove. Uma delas é Zuleica (Aline Borges), amante de Tenório (Murilo Benício), e os três filhos do casal. Um deles, Marcelo (Lucas Leto), vai se envolver com Guta (Julia Dalavia), sem saber que a moça é sua meia-irmã. Mas quem é Marcelo em Pantanal?

Quem é Marcelo em Pantanal e qual sua relação com Guta?

Marcelo é o filho mais velho de Tenório e Zuleica na novela Pantanal. O vilão, que é oficialmente casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), mantém uma amante e uma segunda família em São Paulo. Com ela, é pai de Marcelo, Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos).

Obviamente Maria e Guta não sabem sobre o segredo do vilão. Ao longo da novela, os caminhos de Marcelo e Guta irão se cruzar, e sem saber que são irmãos por parte de pai, os dois vão se envolver romanticamente.

Tenório descobrirá o romance e reprovará o envolvimento dos filhos. Mas ele não poderá falar seus motivos para impedir o namoro, ou todos saberão que ele tem uma amante.

Marcelo não será o único envolvimento de Guta ao longo da trama. Assim que chega na fazenda do pai, ela desperta o interesse de Alcides (Juliano Cazarré), mas considera o peão chucro e machista. O funcionário acabará esquecendo a paixão pela jovem e se envolverá com a mãe dela.

Ela também se envolverá com Jove (Jesuíta Barbosa), filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) que chega ao Pantanal para se reconectar com o pai, e Tadeu (José Loreto), filho de Filó (Dira Paes).

Ainda não se sabe quando Marcelo e a família irão entrar na trama. Por enquanto, o público acompanha a chegada de Guta até a região e o desenrolar da história com sua família.

Marcelo 1990 x Marcelo 2022

Na primeira versão de Pantanal, exibida na Manchete em 1990, quem interpretou Marcelo foi o ator Tarcísio Filho, hoje com 57 anos.

Luciene Adami, intérprete de Guta na primeira versão da novela, compartilhou recentemente uma foto ao lado do ator e relembrou os tempos do folhetim. “Marcelo e Guta de Pantanal, 32 anos depois! Celebrando a amizade, com os amores da vida!”, escreveu a atriz.

Já na nova versão, o papel ficou com Lucas Leto. O ator tem 23 anos e esse será o seu segundo papel na televisão. Ele foi um dos destaques de Bom Sucesso, novela das 19h exibida na Globo entre 2019 e 2020. Na trama, ficou conhecido por interpretar (Waguinho).

Em entrevista ao NaTelinha, em abril deste ano, o ator revelou que só assistiu a vesão original da trama depois que foi escalado para viver o personagem. “Eu gosto muito da coisa fantástica do Pantanal, gosto muito da gente olhar ali a Maria Marruá e ficar ansioso pra entender a virada dela pra onça, sabe? Eu gosto dessa coisa que mescla realidade com o nosso fantástico. A história do nosso país é assim também. Vai pro interior, vai ouvir sobre o bicho, o lobisomem, o folclore. Eu me identifico muito”, contou o rapaz.

