Quem é Napoleão em Um Lugar ao Sol?

O ator mineiro Rui Rezende, de 84 anos, vai aparecer como o Napoleão de Um Lugar ao Sol. O personagem fará parte do núcleo de Marieta Severo, a Vó Noca, na novela das 9. Saiba o que o personagem do veterano artista fará na trama de Lícia Manzo.

Quem é Napoleão na novela Um Lugar ao Sol

O personagem de Rui Rezende, o Napoleão, conhecerá Noca, avó de Lara (Andreia Horta) no hospital, após a idosa ter uma discussão com a neta sobre dinheiro. Indiretamente, ele vai ajudá-la a realizar o seu grande sonho: abrir o próprio restaurante.

Na trama, o personagem enfrentará os dilemas da terceira idade, mas também pode haver surpresas. Em capítulos para irem ao ar em dezembro, Noca limpará a casa de Napoleão e vai encontrar uma boa quantia de dinheiro escondido no colchão. Depois disso, a idosa vai se insinuar para o conhecido, o que deixará a neta Lara bastante desconfiada.

É previsto que Reginaldo Faria e Antonio Pitanga também participem de cenas com Marieta Severo.

Essa não será a primeira vez que Rui Rezende trabalhará lado a lado de Marieta Severo. O ator já participou de dois episódios da série A Grande Família. Primeiro como Libório em 2005, no episódio Vide Bula, e depois em 2011, como Fonseca em Seu Popozão Vale Um Milhão.

O artista estava afastada da TV e o cinema há cerca de 7 anos; seus últimos trabalhos – um filme, uma minissérie e uma série – foram lançados em 2014.

Novelas de Rui Rezende

Nas telinhas desde 1966, quando fez sua estreia na novela Somos Todos Irmãos da TV Tupi, o ator coleciona um currículo lotado de produções famosas. Se agora ver o personagem Napoleão em Um Lugar ao Sol fez bater aquela vontade de rever os trabalhos do veterano na televisão, confira as novelas e séries em que ele já atuou:

Somos Todos Irmãos (1966)

Angústia de Amar (1967)

O Tempo e o Vento (1967)

Beto Rockfeller (1968)

Os Tigres (1968)

João Juca Jr. (1970)

A Gordinha (1970)

Simplesmente Maria (1970)

O Espigão (1974)

Cuca Legal (1975)

O Casarão (1976)

Espelho Mágico (1977)

O Pulo do Gato (1978)

Sinal de Alerta (1978)

Ciranda, Cirandinha (1978)

Chega Mais (1980)

Paraíso (1982)

Voltei pra Você (1983)

Parabéns pra Você (1983)

Bandidos da Falange (1983)

Roque Santeiro (1985)

Hipertensão (1986)

Olho por Olho (1988)

Amores difíciles (1988)

Kananga do Japão (1989)

A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990)

O Canto das Sereias (1990)

Escrava Anastácia (1990)

As Noivas de Copacabana (1992)

Memorial de Maria Moura (1994)

Incidente em Antares (1994)

Caça Talentos (1997)

Meu Bem-Querer (1998)

Mulher (1998)

Aquarela do Brasil (2000)

Carga Pesada (2004)

Sob Nova Direção (2004)

Um Só Coração (2004)

Bang Bang (2005 – 2006)

A Favorita (2008)

Casos e Acasos (2008)

A Grande Família (em 2005 e depois 2011)

Preamar (2012)

Psi (2014)

O Caçador (2014)

Napoleão em Um Lugar ao Sol como (2021)

