Vitoria Strada vai aparecer em Um Lugar ao Sol?

Um momento que durou segundos na abertura da novela das 21h na segunda-feira (29), deixou o público intrigado e teorias já começaram a ser criadas sobre a aparição ou não de Vitoria Strada em Um Lugar ao Sol. O nome da famosa foi adicionado aos créditos da novela e por isso todo mundo quer saber: a atriz vai fazer parte do elenco?

Vitoria Strada em Um Lugar ao Sol?

A não ser que a emissora tenha cometido um erro e colocado o nome da atriz por engano, o que parece improvável, tudo indica que a famosa estará na novela. Porém, ela não deve ter um personagem de longa duração no folhetim das 9, pois seu nome apareceu em ‘participações especiais’.

A TV Globo ainda não divulgou nenhum material oficial sobre a personagem que Vitoria Strada deve interpretar em Um Lugar ao Sol e nenhuma informação vazou para a imprensa sobre o assunto até agora.

A atriz não se pronunciou sobre, mas no Instagram mencionou stories de fãs que citavam o nome da famosa na abertura da novela e também quem torcia para ver Strada contracenando novamente com Alinne Moraes, com quem trabalhou em Espelho da Vida (2018 – 2019) e que na novela de Manzo interpreta Bárbara.

Outras participações especiais

Além do nome de Vitoria Strada, a abertura da novela credita também os atores Debora Duarte, Betty Gofman, Inez Viana, Luiz Serra, Claudia Missura, Isio Ghelman, Rui Rezende, Antonio Fragoso e Fernanda Nobre.

Teorias dos fãs sobre a novela

O nome de Vitoria Strada foi parar no trends topics do Twitter (assuntos mais comentados) por causa de Um Lugar ao Sol. O público ficou intrigado com a presença da famosa nos créditos da novela e com curiosidade sobre quem ela será no folhetim.

Algo que tem se especulado até agora é que a moça pode aparecer na produção como uma ex-namorada de Renato (Cauã Reymond), para dificultar ainda mais a vida de Christian, que no momento tem usado a identidade do gêmeo. A teoria surgiu pois o nome de Strada aparece lado a lado com o de Fernanda Nobre, que foi introduzida na novela como um ex do rapaz que queria fazer um teste de DNA para comprovar a paternidade de seu filho.

