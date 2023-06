Quem é o cantor da novela Terra e Paixão?

Ignácio Luz é o cantor da novela Terra e Paixão que está fazendo sucesso entre o público. O artista aparece nas cenas do bar comandado por Berenice (Thati Lopes), sendo o responsável pela música ao vivo do estabelecimento onde trabalham Kelvin (Diego Martins), Luana (Valéria Barcellos) e demais personagens. Afinal, quem é o cantor?

Quem canta na novela Terra e Paixão?

O ator e cantor Ignácio Luz, 28, interpreta Fernando Galego em Terra e Paixão, artista que trabalha todas as noites no bar onde os personagens se divertem, como Caio (Cauã Reymond) e Ademir (Charles Fricks). Essa é a estreia do gaúcho em novelas.

O personagem tem chamado atenção por sempre aparecer cantando alguns covers no bar, enquanto os clientes dançam na pista do estabelecimento. Em sua página no Instagram, o ator compartilha fotos dos bastidores da trama e ao lado de outros atores, como Johnny Massaro, Tatá Werneck e Susana Vieira.

Luz também é cantor na vida real. O ator revelou em entrevista ao Jornal Extra, em abril deste ano, que se inspirou em Luan Santana para interpretar o personagem. “Sou cantor sertanejo na vida real, mas me inspirei muito em artistas da região onde a novela é ambientada, principalmente na entonação. O Luan Santana é de lá, Ana Castela também, João Bosco e Vinícius, artistas que eu estou escutando para pegar as vozes, o jeito de se comunicar com o público. Eu fui para o Mato Grosso do Sul para ver as gravações e estive no bar em que Walcyr Carrasco se inspirou para fazer o nosso da ficção”, contou.

O cantor revelou que também empresta muito de suas coisas ao personagem, já que ambos são cantores sertanejo, mas se diferencia de Nando pelo sotaque e cultura - Ignácio é gaúcho, enquanto Nando é sul-mato-grossense. "Além de emprestar as minhas coisas ao Nando, eu preciso de algo a mais para me sentir na pele do personagem. É necessário me entregar como ator”, explicou.

Além do trabalho na TV, Ignácio Luz já fez peças de teatro. Ele também é influenciador digital e empresário, sócio de uma empresa de criação de pôneis.

Quem canta o tema da novela Terra e Paixão?

Com temática rural, Terra e Paixão conta com várias músicas sertanejas em sua trilha sonora, incluindo a abertura. O tema é a faixa "Sinônimos", na voz da dupla Xitãozinho e Xororó e da cantora Ana Castela.

A canção foi originalmente gravada pela dupla ao lado de Zé Ramalho, mas ganhou uma nova versão para a novela com a jovem cantora, que fez sucesso com a música "Pipoco" em todo o país no ano passado e se tornou um dos grandes nomes do sertanejo.

A trilha sonora de Terra e Paixão também conta com a faixa "Coração Cigano" de Luan Santana e Luísa Sonza, uma das mais tocadas na novela; "Nuvem de Lágrimas", Chitãozinho e Xororó e Fafá de Belém; "Não Aprendi Dizer Adeus", de Leandro & Leonardo; "Noturno (Coração Alado)", de Fagner; "Tem Que Sorrir", de Jorge & Mateus; "Te Amo Demais", de Marília Mendonça; "Perdoou Nada", de Jorge & Mateus e Israel & Rodolffo; "Flowers", de Miley Cyrus; "Marilyn Monroe", de Sevdaliza; "Knockin’ On Heaven’s Door", de Bob Dylan, entre outras.

O público pode assistir Ignácio Luz se apresentando no bar de Terra e Paixão e as outras músicas da trilha sonora da novela de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. Os capítulos também são disponibilizados no Globoplay após a exibição na TV.

A trama de Walcyr Carrasco deve ficar no ar até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de "Renascer", de Bruno Luperi.

