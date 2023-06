Descubra como Daniel morre em Terra e Paixão

A morte de Daniel em Terra e Paixão será antes do que o público esperava! Previsto para ir ao ar nos próximos meses, a despedida do personagem de Johnny Massaro foi antecipada na trama de Walcyr Carrasco e acontecerá em breve, logo no começo do mês de julho. O acidente que acabará com a vida do herdeiro será após uma grande revelação e briga feia entre protagonistas.

Como Daniel morre em Terra e Paixão?

Daniel vai morrer na novela Terra e Paixão por volta do capítulo de número 50, segundo apurou a coluna de Marcia Pereira, no Notícias da TV. A cena ir ao ar na primeira de julho, ou no mais tardar até a segunda quinzena do mês. Em breve, a TV Globo irá liberar os resumos dos capítulos de julho e a data exata do capítulo com o acidente do rapaz poderá ser confirmada.

Mas ainda segundo a colunista, o acidente que causará a morte de Daniel será resultado de uma briga motivada pelo amor que Caio (Cauã Reymond) e Daniel sentem pela mocinha Aline (Barbara Reis). A discussão acalorada levará Caio a revelar o grande segredo de Irene: ele mostrará as fotos comprometedoras da época em que a madrasta era prostituta e deixará o personagem de Johnny Massaro muito abalado.

Após a briga, Daniel sairá pela estrada a toda velocidade, perderá o controle do carro e sofrerá um grave acidente. O rapaz vai parar no hospital e ficará em coma. Pouco depois, dará seus últimos suspiros na trama de Walcyr Carrasco e se despedirá de vez da novela.

Com a partida de Daniel, a família de Caio e também Aline culparão o primogênito de Antônio La Selva (Tony Ramos) pela tragédia, o que causará um afastamento ainda maior entre eles. Petra perderá as estribeiras de vez e se tornará uma vilã disposta a acabar com o meio-irmão para se vingar. Já Aline, se envolverá com Jonatas (Paulo Lessa) e também virará alvo de Petra, pois continuará no coração de Caio, a quem a personagem de Debora Ozório fará de tudo para prejudicar.

Quem também jurará vingança contra Caio será Irene (Gloria Pires), mãe de Daniel, que colocará todos contra o enteado. Ela nunca gostou do rapaz, por ser filho do verdadeiro amor de Antônio e um candidato a tirar a sucessão de seus filhos, mas o ódio pelo rapaz aumentará ainda mais com o acidente e morte do advogado vivido por Johnny Massaro na trama.

