Kelvin em Terra e Paixão, Diego Martins é casado?

Personagem vive uma amizade colorida com Ramiro

Diego Martins, 26 anos, está fazendo sucesso como Kelvin em Terra e Paixão. O rapaz, que está em sua primeira novela na Globo, gera curiosidade sobre sua vida pessoal, ainda mais com a torcida do público para que seu personagem fique com Ramiro (Amaury Lorenzo).

Diego Martins namora com quem?

O ator que faz Kelvin em Terra e Paixão é reservado em relação a sua vida pessoal e não há postagens sobre um possível relacionamento em sua página no Instagram. O ator também ainda não falou sobre o assunto publicamente. Diego Martins faz sua estreia na teledramaturgia interpretando Kelvin, garçom que trabalha no bar que pertencia à Cândida (Susana Vieira).

Em entrevista à Folha de S. Paulo, em maio deste ano, o ator falou sobre sua sexualidade e relação com o personagem que interpreta na trama de Walcyr Carrasco. "As pessoas julgaram pela capa mesmo. Sou gay desde que me entendo por gente, então estou brincando, debochando, não quero mais do mesmo", diz.

Martins também comentou sobre algumas opiniões dos internautas que acham que o personagem reproduz estereótipos sobre homossexualidade. “As primeiras imagens do personagem, divulgadas antes de a novela estrear, já foram um prato cheio para um pré julgamento pesado nas redes", relembrou.

Em Terra e Paixão, Kelvin se interessa por Ramiro, capataz de Antônio La Selva (Tony Ramos). Os dois são amigos, mas claramente rola um clima entre eles. A amizade ainda não evoluiu para um romance, mas parte dos internautas nas redes sociais não vê a hora de que os dois enfim fiquem juntos.

Além de ator, Diego Martins também é drag queen. Usando seu nome de batismo para sua personagem, o artista foi um dos vencedores do reality show "Queen Stars Brasil" e passou a fazer parte do grupo musical PITAYAS. O cantor também lançou uma música solo, chamada "Prazer".

Em suas redes sociais, Diego usa seu alcance para publicar vídeos humorísticos e cliques sobre seu atual trabalho em Terra e Paixão - o ator soma mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e 370 mil no Instagram.

Antes do reality show da HBO, Diego também já havia participado do "X-Factor", na Band, e "Canta Comigo", na Record TV, além de peças de teatro e do filme da Prime Video "Verão" (2023).

Kelvin e Ramiro vão ficar juntos?

Os fãs de 'Kelmiro' que aguardam ansiosos para a evolução do relacionamento entre os personagens ainda terão que esperar mais um pouco, pois não há previsão para um envolvimento maior entre os dois.

No entanto, Amaury Lorenzo já adiantou que em breve o público vai conhecer um novo lado de Ramiro. "O que eu posso dizer é o seguinte: o Ramiro é um homem bruto, que não conhece outra realidade da vida, é um brasileiro que cumpre ordens pra comer. E no decorrer da novela, a gente vai conhecendo o Ramiro como um cara do bem, de bom coração, divertido", disse ao Gshow.

O ator também afirmou que Kelvin se torna um grande amigo para Ramiro, que se sente provocado pelas investidas do garçom. "O Kelvin vai trazendo pro Ramiro um lugar de mais amor, mais amizade, essa harmonia, essa coisa boa. Aí as pessoas começam a shippar, é normal. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos", finalizou.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024. Além da trama de Kelvin e Ramiro, a novela conta com outros personagens LGBTQIA+ - Mara (Renata Gaspar) e Menah (Camilla Damião) vão engatar um romance em breve. As duas já estão ficando cada vez mais próximas.

