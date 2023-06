Agatha: mãe de Caio está viva em Terra e Paixão?

A possibilidade de que a mãe de Caio está viva em Terra e Paixão causará uma reviravolta na novela nos próximos capítulos. O filho primogênito de Antônio La Selva (Tony Ramos) terá que exumar o corpo de Agatha, vivida na primeira fase por pela atriz Bianca Bin, e descobrirá que o caixão está vazio.

O que aconteceu com a mãe de Caio em Terra e Paixão?

Em cenas que vão ao ar a partir de 27 de junho, Caio descobrirá que há a possibilidade se sua mãe estar viva. O personagem de Cauã Reymond terá que provar que é filho de Agatha diante do processo que move contra o próprio pai.

Para que seja realizado o teste de DNA, o corpo da mãe de Caio será exumado, mas a ausência de restos mortais vão deixar o mocinho chocado. O rapaz já ficará intrigado quando o médico lhe aconselhar a não fazer a exumação.

Antônio também ficará perplexo ao descobrir que o corpo da ex-mulher não está no caixão. Ao saber da notícia, o fazendeiro dirá que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está enterrado. Enquanto isso, Caio exigirá que Marino (Leandro Lima) descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de sua mãe.

Mais segredos sobre a mãe de Caio virão à tona nos próximos capítulos. Ao sabe que o corpo da mulher não foi enterrado, Angelina (Inez Viana) dirá que Agatha não era uma mulher confiável, e que ela pode ter tido um cúmplice. Ou seja, é possível que a matriarca esteja viva e tenha fugido após o nascimento do filho.

Ainda não se sabe se Agatha de fato está viva e qual são as reviravoltas previstas pelo autor. Walcyr Carrasco está fazendo algumas alterações no folhetim, incluindo a morte de Daniel (Johnny Massaro), que acontecerá antes do previsto inicialmente.

Bianca Bin vai voltar para Terra e Paixão?

Bianca Bin, a atriz que interpreta Agatha, já foi convocada para gravar mais cenas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, conforme informado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV.

Até agora, a personagem apareceu apenas em flashbacks, além da cena do parto quando deu à luz a Caio e sua suposta morte. É possível que as gravações sejam referentes a outras memórias do protagonista, mas também há a possibilidade da personagem aparecer viva mais adiante no folhetim.

Carrasco tem trabalhado em algumas mudanças para a novela. Além do adiantamento da morte de Daniel, o público também deve acompanhar mais uma traição de Luigi (Rainer Cadete), que terá um caso com a própria sogra, Irene (Glória Pires).

Os dois vão se juntar para roubarem a fortuna de Antônio (Tony Ramos), mas o italiano será mais esperto e dará um golpe na própria amante. O pilantra ficará com todo o dinheiro de Irene e fugirá para a Itália.

O desastre amoroso fará com que Petra (Debora Ozório) se torne a nova vilã da novela. A agrônoma entrará na disputa pela sucessão e fará de tudo para prejudicar Caio.

Há ainda a possibilidade de Antônio se apaixonar por Aline (Barbara Reis) após descobrir a traição da mulher. Depois de tanto perseguir a viúva, o fazendeiro perceberá que ama a protagonista e disputará o amor dela com o próprio filho e Jonathas (Paulo Lessa).

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024. Depois de um começo morno, a trama tem enfim fidelizado o público noveleiro e conseguiu subir o número de audiência. Na última quinta-feira, 15, o folhetim bateu seu próprio recorde e marcou média de 27 pontos na Grande São Paulo.

