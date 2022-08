Quem é o cobra de Poliana Moça? Público cria teorias

Tânia (Ana Paula Valverde) é apontada pelo público como a pessoa por trás do 'cobra' - Foto: Reprodução/SBT/Lourival Ribeiro

Quem é o cobra de Poliana Moça é o maior mistério da novela do SBT. A identidade do criminoso ainda não foi revelada para o público da trama, que cria teorias nas redes sociais para tentar desvendar o caso. Tânia (Ana Paula Valverde), Celeste (Allana Lopes) e até mesmo Formiga (Humberto Martins) são alguns dos personagens citados.

Quem é o cobra de Poliana Moça e quando mistério será revelado?

Ainda não se sabe quem é o cobra de Poliana Moça. Por enquanto, o público do SBT usa a imaginação para teorizar quais dos personagens da novelinha esconde o grande mistério.

Uma das mais citadas pela audiência é Tânia, que tem uma personalidade bastante enigmática. Isso porque a mulher tem um jeito duro e distante de ser, que levanta suspeitas entre as pessoas a sua volta. É difícil saber quem ela realmente é, devido ao seu jeito frio e de que parece que está escondendo alguma coisa.

Um dos mistérios da história de Tânia era sobre sua filha desaparecida, até que foi revelado a audiência que ela é a mãe de Celeste. Mesmo assim, os internautas acreditam que ela guarda mais segredos – uma das pistas que levam o público a acreditar que ela seja ‘o cobra’ é devido ao anel em formato de cobra que a personagem usa, que poderia ser uma pista.

Os internautas também acreditam que Roger (Otávio Martins) trabalha para ela, pois não conseguiria ser o líder da organização criminosa e agir sozinho.

Outra opção é de que Celeste, filha de Tânia, seria o cobra. A personagem tem uma personalidade ardilosa ao tentar conquistar Vinicius (Vincenzo Richy) e Formiga para convencê-los a fazer o que ela quer. A cínica manipula as pessoas ao seu redor e até rouba o pretendente de Raquel (Isabella Moreira) – seus traços de vilania levantam suspeita para o público.

Até mesmo Formiga pode ser uma opção. Em entrevista ao PoliCast, podcast do SBT sobre assuntos da novela, o ator Humberto Martins foi questionado pelos apresentadores se há a possibilidade dele ser o criminoso. “Será? Já pensou em Formiga ser o Cobra?”, perguntou de volta.

Veja alguns tweets da audiência:

tenho uma teoria q o tal do cobra em poliana moça não é O Cobra e sim A cobra

e essa A Cobra seria Tânia…. — #dela (@dogoflaura) May 18, 2022

deixando registrado aqui: o “cobra” de poliana moça é a tânia, namorada do otto — bruna (@bgabriele__) May 20, 2022

eu acredito que seja a Tânia e eu até cogitava o Roger também — lana☆ (@spampidigrecco) May 5, 2022

dizem q eh tania — mina fernandez provenza (@aIibecker) May 5, 2022

Onde consigo assistir Poliana Moça?

Poliana Moça vai ao ar de segunda a sábado, às 20h30, horário de Brasília, no SBT. Para assistir, basta sintonizar no canal de Silvio Santos no horário indicado ou acessar o portal da emissora, que disponibiliza o sinal ao vivo gratuitamente.

Quem perder os episódios também pode assistir Poliana Moça através do canal TV ZYN no YouTube, dedicado aos conteúdos infanto-juvenil do SBT, que disponibiliza os capítulos completos após a exibição na TV.

Vai ter Poliana Moça na Netflix?

Ainda não se sabe se Poliana Moça estará disponível na Netflix. Por enquanto, apenas a primeira temporada da novelinha, As Aventuras de Poliana, faz parte do catálogo da plataforma de streaming. É necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo.

Quais novelas mexicanas estão passando no SBT?

Além de Poliana Moça, o SBT tem outras cinco novela em sua programação. Recentemente, o canal incluiu a reprise de Cúmplices de Um Resgate (2015) depois do fim de Carinha de Anjo (2016).

12h – Carrossel (2012) – Reprise

13h15 – Esmeralda (2004) – Reprise

17h00 – Cuidado com o Anjo (2008) – Reprise

18h00 – A Desalmada (2021) – Inédita

20h30 – Poliana Moça (2022) – Inédita

21h30 – Cúmplices de Um Resgate (2015) – Reprise

Os episódios das novelas mexicanas ficam disponíveis no SBT Vídeos após a exibição na TV. Para assistir, é necessário ter um cadastro na plataforma de streaming. Além dos folhetins, outros programas da emissora também estão no catálogo, basta procurar pelo título na aba de busca.