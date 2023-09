Quem é o cúmplice de Agatha em Terra e Paixão?

Agatha (Eliane Giardini) não é tão bondosa quanto diz ser e só retornou a Nova Primavera para arrancar dinheiro de Antônio (Tony Ramos). Mas a golpista não age sozinha: já foi mostrado que a mãe de Caio (Cauã Reymond) tem um cúmplice que também está na cidade. A pessoa misteriosa já apareceu visitando a pilantra na pousada, mas seu rosto não foi mostrado.

Hélio pode ser o cúmplice de Agatha

O principal suspeito de ser o cúmplice de Agatha é Hélio (Rafael Vitti). Na web, internautas apontam que o engenheiro possa ser o terceiro filho da golpista, fruto do caso que ela teve com Evandro (Rafael Cardoso).

Isso porque o rapaz chegou em Nova Primavera na mesma época em que Agatha e quase não deu informações sobre seu passado. O personagem também se aproximou muito rápido de Petra (Debora Ozório), que já está apaixonada por ele. Entretanto, possa ser que o moço só tenha feito isso como parte de algum plano ao lado da golpista para roubar a fortuna dos La Selva.

Também foi mostrado que Agatha recebeu uma visita inesperada em seu quarto na pousada, mas logo mandou o cúmplice embora pois os dois não podem correr o risco de serem vistos juntos. E quem mais também mora no estabelecimento comandado por Lucinda (Débora Falabella)? Isso mesmo, Hélio.

Outras duas situações estão sendo vistas como pistas pelo público. Uma delas é o fato de o engenheiro ter ajudado Caio durante o sequestro de Agatha sem sequer conhecer a mulher. A outra é ele tê-la convidado para dançar no bar, demonstrando uma grande afinidade com a golpista.

O que se sabe é que o cúmplice de Agatha é um homem, pois sua silhueta foi mostrada quando ele a visitou na pousada. Se fosse uma mulher, um nome cogitado seria o de Angelina (Inez Viana), por ser a amiga mais próxima da mãe de Caio.

Quais crimes Agatha cometeu em Terra e Paixão?

Agatha passou vinte anos presa ao ser acusada de matar Evandro, e, apesar de alegar inocência, será revelado que esse não foi o único suposto crime cometido pela mãe de Caio. A pilantra já tinha passagem pela polícia por ter cometido pequenos golpes e estelionato.

Quem vai descobrir o histórico da mulher será Irene (Glória Pires) que, enciumada com a aproximação entre o marido e a ex-mulher, pedirá para Silvério (Samir Murad) começar uma investigação sobre o passado da mãe de Caio.

O advogado vai fazer um dossiê completo sobre Agatha, que inclusive contará com a informação de que ela teve um terceiro filho. Irene mostrará tudo para Antônio, que vai ficar desconfiado ao saber que sua primeira esposa está escondendo uma parte importante da vida.

O fazendeiro confrontará a mulher e questionará se ela está o enganando novamente. Acuada, Agatha vai confessar que teve um terceiro herdeiro, mas que o rapaz mora na Europa desde criança e que os dois não têm contato. Até porque, ele a culpa pela morte de Evandro.

Agatha seguirá enganando Antônio, Caio e até Gentil (Flávio Bauraqui) ao longo da próxima semana. A mulher recebe uma fortuna por mês do fazendeiro, mas também está arrancando dinheiro do pai de Jonatas (Paulo Lessa) e do filho ao fingir que está sendo sustentada por Angelina.

Em breve, Jonatas descobrirá que Gentil deu toda a reserva financeira da família para Agatha e irá confrontar a mulher para que ela devolva a grana.

