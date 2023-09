Quem mandou matar Daniel em Terra e Paixão? Lista de suspeitos

Um grande mistério ronda os personagens de Terra e Paixão: quem mandou matar Daniel? Irene já está na mira do público, mas outra figura vai ser apontada como suspeita de ter mandado sabotar os freios do carro do advogado.

Quem armou para matar Daniel?

A principal suspeita de ser a mandante da tragédia é Irene, a mãe de Daniel. Até mesmo Antônio (Tony Ramos) desconfia que a mulher possa ter sido a responsável pela morte do filho, já que ela poderia ter feito isso com a intenção de matar Caio (Cauã Reymond).

Irene tem sido vista dando dinheiro para personagens misteriosos na novela, cujas identidades ainda não foram reveladas. A madame também foi flagrada pelo marido falando com alguém no telefone, dizendo que iria fazer o pagamento solicitado.

Além disso, Ernesto (Eucir de Souza), o mecânico responsável pela sabotagem, recebeu uma grana alta para fazer o serviço. Somente alguém com muito dinheiro poderia pagá-lo para cometer o crime.

Na época em que Daniel morreu, os irmãos estavam brigando por conta da sucessão de Antônio. Irene estava disposta a fazer de tudo para que o advogado saísse vitorioso nessa disputa, sendo este o motivo que a levaria a querer se livrar de Caio.

Irene pode ter sabotado o carro na intenção de que Caio sofresse o acidente, já que o primogênito era quem mais usava o veículo. No entanto, acabou matando o próprio filho.

Caio também já chegou a conclusão de que a armadilha havia sido feita para ele. Até porque o rapaz foi alvo de um atentado a tiros na estrada, mas conseguiu escapar. Ademir (Charles Fricks) também foi baleado ao chamar Dalva (Patrícia Pinho) para uma conversa, mas foi atacado antes que a esposa de Ernesto pudesse abrir a boca.

Jonatas será apontado como suspeito por Dalva

Jonatas também se tornará um dos suspeitos de ter sabotado o carro de Daniel após ser apontado por Dalva como responsável pelo crime. No entanto, a acusação deve ser falsa já que a esposa de Ernesto será coagida por um dos capangas envolvidos.

Em cenas que vão ao ar a partir de segunda-feira, 11, Ernesto decidirá fugir com a mulher ao perceber que o cerco está se fechando. O mecânico, porém, é vítima de uma armadilha e seu carro explode com ele dentro, o que o matará na hora. A esposa ficará ferida, mas sobreviverá.

Dalva ficará em coma durante alguns meses - haverá uma passagem de tempo na trama que avançará para o parto de Graça (Agatha Moreira). Quando finalmente acorda, a mulher é surpreendida por Sidney (Paulo Roque), um dos capangas fiéis de Antônio, que está ao lado de sua cama disfarçado de enfermeiro.

O capataz ameaça a mulher, provavelmente para fazê-la dar um falso testemunho. Dalva então diz que foi Jonatas quem mandou sabotar o carro, fazendo com que Caio e Antônio acreditem nela.

O primogênito vai acreditar em Dalva e partirá para cima de Jonatas. Aline (Barbara Reis) deixará o namorado furioso ao defender o amigo e dirá que ele é inocente. Quem também vai ficar do lado do filho de Gentil (Flávio Bauraqui) é Agatha (Eliane Giardini), já que Antônio vai ameaçar o produtor rural. Será a primeira esposa do fazendeiro quem vai salvar a vida irmão de Menah (Camilla Damião).

Se caso Jonatas realmente for o mandante do crime, o rapaz teria que contar com a ajuda de alguém. Foi paga uma alta quantia para Ernesto sabotar os freios, e o público sabe que o personagem de Paulo Lessa não é rico.

