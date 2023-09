Agatha tem segredo e plano maléfico em Terra e Paixão

Agatha (Eliane Giardini) tentou fingir que é uma boa mulher que retornou para se reconciliar com os filhos que abandonou na juventude, mas não conseguiu manter a fachada por muito tempo. A índole da mãe de Caio (Cauã Reymond) veio a tona, assim como suas verdadeiras intenções ao voltar para Nova Primavera. Afinal, qual o segredo de Agatha? Personagem de Eliane Giardini vai ser investigada nos próximos capítulos.

Qual o segredo de Agatha?

Em ligações misteriosas na novela Terra e Paixão, Agatha já admitiu que pretende "depenar" todo mundo que conseguir em Nova Primavera. Seu grande segredo para o motivo de precisar rapidamente da alta quantia de dinheiro ainda é uma incógnita na trama, mas já ficou claro que ela vai fazer o que puder para conseguir arrancar cada centavo dos filhos e dos ex-amantes, Antônio (Tony Ramos), que foi seu marido, e Gentil (Flávio Bauraqui), que namorou com ela pouco antes de ser abandonado para que ela subisse ao altar com o ricaço.

Agatha pode estar devendo para pessoas grandes e perigosas, mas também pode estar com um problema ainda mais sério e desesperador. Segundo apuração da coluna de Sabrina Castro, do Notícias da TV, em agosto, Agatha poderá ter uma doença em Terra e Paixão. Ainda não se sabe do que se trata, mas pode ser algo grave, pois ela sentirá dores e tontura quando estiver com Caio.

Embora possa ser uma jogada da mulher para se passar por coitada para o filho, ela também pode estar correndo contra o tempo para tentar fazer alguma cirurgia ou tratamento caro que possa salvar sua vida. No entanto, se este fosse o caso, se ela informasse a verdade para Antônio, ele facilmente pagaria para salvar a vida da ex-mulher, que ainda ama muito. Por isso, os planos da megera devem ser piores do que isso e uma grande dívida é mais provável.

Além da necessidade do dinheiro com urgência, Agatha tem outro segredo que ainda será revelado na trama, a identidade do filho que teve com Evandro (Rafael Cardoso). Os resumos mostram que nos próximos capítulos, Irene (Gloria Pires) pedirá para que o advogado Silvério (Samir Murad) investigue a primeira esposa de Antônio, no intuito de desmascará-la. Ele vai então descobrir que ela teve um terceiro filho e que ele mora na Europa.

Ao ser questionada sobre o assunto, Agatha dirá que não tem contato com o rapaz. Entre o público, teorias surgiram por conta desta reviravolta e muitos pensam que o herdeiro está envolvido nos planos de Agatha para arranjar dinheiro em Nova Primavera. Os suspeitos até agora são Hélio (Rafa Vitti), o engenheiro que se apaixonou por Petra, e Vinicius (Paulo Rocha), o geólogo que avaliou as terras de Aline e virou amante de Irene.

Agatha vai morrer?

Irene vai expor o segredo de Agatha sobre o filho que teve com Evandro para Antônio e depois tentará acabar com a vida da rival, segundo mostram os resumos. Ela vai flagrar a mãe de Caio saindo do carro de Antônio e ficará enfurecida de ciúmes, por isso tentará atropelar a personagem de Giardini. Para sua sorte, Agatha será salva por Ramiro (Amaury Lorenzo) e sobreviverá para atormentar a vilã por mais tempo.

O capanga de Antônio está servindo de guarda-costas para a mulher há algum tempo, por ordem de Antônio, que decidiu proteger a ex depois que Irene armou um sequestro para acabar a inimiga. A atitude da mulher deverá causar ainda mais problemas em seu casamento com o fazendeiro, que já deixou claro que ela devia se afastar de Agatha e não lhe fazer nenhum mal.

Pouco antes do susto de quase ser atropelada, Agatha ainda estará se fingindo de boazinha e conseguirá conquistar mais um para seu lado, Jonatas (Paulo Lessa), que até agora só a desprezou por tê-lo abandonado ainda bebê. Ela defenderá o herdeiro durante um conflito com Antônio e depois dirá que vai devolver o dinheiro que ganhou de Gentil, por isso acabará caindo nas graças do rapaz, que a perdoará.

