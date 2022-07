O filho de Antonio Fagundes em Cara e Coragem interpreta o coreógrafo Renan, um dançarino que mantém um relacionamento abusivo com Lou (Vitória Bohn). Bruno Fagundes estava longe das novelas da emissora desde 2014 e agora retorna à televisão para participar da trama das 19h.

Quem é o filho de Antonio Fagundes em Cara e Coragem? Conheça o ator Bruno Fagundes

Bruno Fagundes é o filho de Antonio Fagundes em Cara e Coragem. Seu personagem se chama Renan, um coreógrafo vaidoso e perfeccionista da Companhia de Dança Aérea, da qual sua namorada Lou é solista. A relação entre os dois é bastante tumultuada – o personagem exige muito da companheira nos ensaios, além de ser abusivo.

Renan protagoniza cenas de ciúmes doentio com a namorada, que a deixam constrangida frequentemente. O rapaz faz de tudo para manter Lou presa a ele, é explosivo e não aceita ser contrariado.

Ao longo da trama, a situação irá piorar pois a bailarina vai se apaixonar por Rico (André Luiz Frambach), despertando ainda mais a fúria do bad boy.

O ator de 33 anos retorna para as novelas da Globo depois de oito anos longe dos folhetins. Seu último trabalho havia sido em Meu Pedacinho de Chão, em 2014, no qual interpretou Renato. Anteriormente, ele fez pequenas participações em Negócio da China (2008), Carga Pesada (2006), O Rei do Gado (1996) e A Viagem (1994).

Entre 2018 e 2020, Bruno participou da série 3%, da Netflix, interpretando André. Ele também fez trabalhos no cinema, incluindo os títulos Amigas de Sorte (2021), Contra a Parede (2018) e mais.

Em 2012, subiu ao palco ao lado de seu pai, Antônio Fagundes, com a peça Vermelho, em São Paulo. A trama se passava em Nova York nos anos 1950 e conta a história do pintor russo erradicado nos EUA Mark Rothko, interpretado por Antonio. Bruno interpretou Ken, assistente do artista, com quem tem embates causados pela diferença de idade e percepção artísticas completamente diferentes.

Quem é a mãe de Bruno Fagundes?

A mãe de Bruno Fagundes é Mara Carvalho, com quem Antonio foi casado entre 1988 e 2000. Ela é atriz, diretora, dramaturga e roteirista.

Como atriz, fez sua estreia na televisão em 1991, quando esteve na novela O Dono do Mundo. Também participou de Renascer (1993), Você Decide (1993), A Viagem (1994), Rei do Gado (1996) e Corpo Dourado (1998). Anos depois, em 2006, Mara retornou para a Globo para ser roteirista da série Carga Pesada, na qual Antonio era um dos protagonistas.

Mara seguiu carreira como dramaturga. Algumas das peças escritas por ela foram Vida Privada, O Banquete, Gente que Faz, entre outras. Seu último trabalho foi em 2020, quando esteve na peça Baixa Terapia.

Antonio Fagundes saiu da Globo?

Após mais de 40 anos na emissora, Antonio Fagundes saiu da Globo no ano passado. Em entrevista ao Notícias da TV em junho de 2021, o ator explicou que a decisão de não renovar o contrato partiu dele.

“A decisão de não renovar partiu de mim. Fui eu que não quis: quando me chamaram para fazer Pantanal, não aceitei as condições que me ofereceram. Para começo de conversa, eles não queriam mais respeitar o acordo pelo qual eu poderia gravar apenas três dias por semana”, revelou. Antonio Fagundes foi convidado para interpretar o Velho do Rio, papel que ficou com Osmar Prado.

Na Globo, ele esteve por último na novela Bom Sucesso (2019) e Velho Chico (2016). Também participou dos seriados Se Eu Fechar os Olhos Agora (2019) e Dois Irmãos (2017).

Hoje, Antonio está com 73 anos de idade e está casado há 15 anos com a atriz Alexandra Martins. Seu próximo projeto é a série Segundas Intenções, da HBO Max, que deve começar a ser gravada em breve. A data de estreia ainda não foi revelada.

