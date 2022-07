Ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa: por onde anda?

O ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa é Taumaturgo Ferreira, sucesso ao interpretar o caipira que se torna milionário na trama de Walcyr Carrasco. O artista não aparece na televisão há três anos e desperta a curiosidade da audiência que assiste a reprise do folhetim.

Como está o ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa?

Taumaturgo Ferreira, o ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa, hoje está com 66 anos de idade e segue carreira artística. Longe da televisão desde 2019, tem se dedicado a outros projetos – ele também atua no teatro, é cantor e artista plástico, e já participou de exposições de arte pelo país.

Seus últimos trabalhos na TV foram nos seriados Ilha de Ferro (2019), disponível no Globoplay, e Magnífica 70 (2017), da HBO Brasil.

O ator também foi funcionário da Record depois de deixar a emissora da família Marinho. Taumaturgo pode ser assistido nas tramas bíblicas Milagres de Jesus (2015) e José do Egito (2013), além de Ribeirão do Tempo (2010), Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008) e Caminhos do Coração (2007). “Fui muito bem tratado [na Record], agradeço pelo tempo que fiquei lá, mas ia sair de qualquer jeito. Porque você quer jogar no Barcelona, no Paris Saint-Germain… Eu queria fazer outras coisas e planejar uma volta para a Globo”, disse o ator em entrevista aos Notícias da TV em 2017.

A última novela de Taumaturgo na Globo foi em 2003, quando esteve em Celebridade. Além de O Cravo e a Rosa, ele esteve em outros títulos da emissora incluindo A Padroeira (2001), Andando nas Nuvens (1999), Renascer (1993), Top Model (1989) e mais.

Atualmente, o ator mora em São Paulo, e namora a arquiteta paulista Janne Saviano. Taumarturgo sempre posta cliques sobre sua rotina, trabalho e relacionamento em sua página no Instagram.

Em março deste ano, o ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa chamou atenção da web ao postar uma foto sem roupa, exibindo o físico. “Fazemos programas para TV, novelas, cinema e teatro”, brincou o famoso. A postagem rendeu muitos elogios dos seguidores. “Corpinho de milhões”, escreveu uma internauta. “Nunca fica velho, sempre maravilhoso”, escreveu outra.

O que acontece com Januário em O Cravo e a Rosa?

Taumaturgo conquistou o público ao interpretar o caipira Januário, que descobre ser filho de Joaquim (Carlos Vereza) e fica milionário na novela.

O ricaço descobre ter mais um herdeiro, além de Marcela (Drica Moraes), quando vê que o caipira usa um anel de caveira idêntico ao que ele entregou para uma de suas amantes do passado. O milionário se lembra que a mulher com quem se relacionou ficou grávida, mas desapareceu no mundo com o bebê e nunca mais deu notícias. Ele então conclui que a mãe do caipira era sua amante e que ele é seu filho.

Ao longo da trama, Joaquim descobre que Marcela só está interessada em sua herança e se decepciona com a filha. Antes de morrer, ele deixa um testamento passando todo o seu patrimônio para o porquinho de estimação de Januário. Quando a megera descobre, ela rapidamente dá um jeito de comprar o animal de estimação para ficar com o dinheiro.

No entanto, tudo não passava de uma armação entre seu falecido pai e Januário. O porco de estimação não herdou nada – na verdade, Joaquim instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação do caipira estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Januário herda tudo sozinho e ainda conquista o coração de seu grande amor, Lindinha (Vanessa Gerbelli). A megera, que debochou do caipira durante toda a trama, se arrepende das maldades que cometeu e se entrega à paixão: “Você é a única pessoa que eu tenho no mundo. O seu Petruchio [Eduardo Moscovis] não perdoou eu, e não posso voltar pra fazenda. Sem você, eu não sou nem gente. Januário, eu peço perdão por tudo de ruim que eu fiz nessa vida”. Os dois se beijam e engatam um namoro.

