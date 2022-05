A Favorita: quem é o filho de Donatela; criança foi sequestrada

A trama de João Emanuel Carneiro é lotada de reviravoltas, segredos e revelações. Quem é o filho de Donatela é um desses mistérios que permeia grande parte da história. O garoto foi sequestrado enquanto ainda era um bebê e não deixou nenhum rastro para a personagem de Claudia Raia, que nunca desistiu de encontrar o filho perdido.

Quem é o filho de Donatela na novela A Favorita?

Halley é o filho perdido de Donatela na novela A Favorita. O nome verdadeiro do rapaz é Mateus Fontini, mas foi trocado após o sequestro do menino, por Silveirinha. O personagem de Ary Fontoura queria se vingar de Donatela e nutria um grande ódio pela mulher, por isso resolveu levar o filho de seis meses de Marcelo e Donatela embora.

Depois que a dupla composta por Flora e Donatela chegou ao fim, e Silveirinha precisou se adaptar a sua nova realidade, a de mordomo, ele decidiu tomar a criança e pedir um resgate em dinheiro. Porém, ele desistiu da decisão depois que percebeu que Cilene (Elizangela) se afeiçoou ao menino. Assim, ele deixou que ela ficasse com Mateus, que passou a ser chamado de Halley, ao dizer que a criança era órfão.

Cilene nunca soube que Halley era o filho perdido de Donatela na novela A Favorita e que o seu nome verdadeiro era Matheus Fontini, herdeiro da família ricaça. A cafetina o criou como filho sem fazer a mínima ideia de sua real origem, ela não fez parte do esquema de Silveirinha.

Halley descobre toda a verdade sobre ser o filho sequestrado de Donatela em A Favorita por causa de Manu (Emanuelle Araújo), uma das garotas de programa da agência de Cilene. A jovem descobriu tudo por causa de uma carta de Cilene e revela as informações para Halley.

Manu explica tudo o que descobriu e que Halley não era adotado e nem filho legítimo de Silveirinha e Cilene, mas a criança sequestrada anos atrás da família Fontini. O rapaz fica em choque e tenta negar, mas Manu dá todos os detalhes que ele precisava para acreditar no assunto. Halley pede para ver a carta, mas a moça disse que Dodi (Murilo Benício) a roubou.

Lara e Halley são irmãos em A Favorita?

Lara e Halley não são irmãos. Todos acreditavam na novela que a dupla de namorados estava cometendo incesto, mas a verdade é que Lara é filha de Flora com Dodi e Halley é filho de Donatela. Eles não compartilham nenhum laço sanguíneo, e por conta disso, depois de muito vai e vem, o casal consegue alcançar a felicidade no final da novela.

Rapaz não fazia ideia que era herdeiro de ricaço no começo da trama:

Quem traiu quem na trama?

Muitas relações são complicadas de entender na novela de João Emanuel Carneiro, caso não esteja prestando atenção o suficiente. Para quem ficou confuso sobre os parentescos dos personagens e traições, as relações são as seguintes:

Flora teve um caso com Marcelo, marido de Donatela. A personagem de Patricia Pilar dizia que Lara era filho de Marcelo, sendo assim a única herdeira da fortuna da família Fontini, mas a verdade era que a moça interpretada por Mariana Ximenes era filha legítima de Dodi. Já Halley, tem sangue de verdade dos Fontini nas veias.

Anos mais tarde, depois que Donatela ficou viúva e Flora estava na cadeia, a personagem de Claudia Raia se envolveu com Dodi. Os dois chegaram a se casar, mas a mulher foi traída várias vezes pelo mau-caráter, e chegou a descobrir que ele desviava dinheiro da empresa da família Fontini. Depois disso, ela termina o casamento.

No final da novela, apenas Donatela tem final feliz. Ela termina casada com o cobiçado jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), enquanto Dodi morre e Flora volta para a cadeia por conta de seus novos crimes.

Prêmios

A Favorita foi sucesso durante sua exibição original, na faixa das 21h da TV Globo. A obra de João Emanuel Carneiro venceu a APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de 2009 nas categorias de melhor autor e melhor atriz (para Patrícia Pillar).

Além disso, também levou 8 prêmios Contigo para casa, incluindo a de melhor novela, além do Troféu Imprensa e categorias do Prêmio Extra de Televisão.

A trama era uma das mais pedidas pelos noveleiros para uma reprise nas telinhas e já havia aparecido em diversos rumores de reexibição, mas até agora nunca havia pisado novamente na televisão. Atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, esta é a primeira reprise da atração. As exibições acontecem de segunda a sexta-feira, na faixa das 17h00, depois do filme da sessão da tarde.

