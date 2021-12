Quem é o filho de Noca na novela Um Lugar ao Sol

Em Um Lugar ao Sol, a personagem de Marieta Severo revelou para Lara (Andreia Horta) que teve um filho do qual nunca falou antes. Com muito mistério no ar sobre a identidade e paradeiro do garoto, agora o que público quer saber: quem é o filho de Noca na novela?

Quem é o filho de Noca na novela?

Em Um Lugar ao Sol, o filho de Noca se chama Jerônimo e este é um dos grandes segredos da avó de Lara. Nas redes sociais, alguns fãs da novela tem teorizado que o filho de Noca pode ser Breno (Marco Ricca), marido de Ilana (Mariana Lima), já que o personagem tem problemas com o pai e uma mãe ainda não foi apresentada em seu núcleo familiar.

Outro nome que surgiu nas apostas do público foi Túlio (Daniel Dantas), no entanto, a diferença de idade pequena entre o ator e Marieta Severo tem deixado essa teoria ser menos aceita até agora. Para quem quer comparar, Marieta Severo tem 75 anos de idade, enquanto Dantas 67 anos e Marco Ricca 59 anos.

Lara descobriu sobre o filho de Noca na novela ao derrubar a santa da avó durante uma oração, embaixo da santa estavam os nomes de Clarice, mãe de Lara, e Jerônimo. A moça conversou com a avó, que disse que perdeu o filho ainda bebê: “sua mãe se foi e meu outro filho também, mas você está aqui, é isso que conta”.

Lara vai descobrir que Noca mentiu

Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Lara vai descobrir que a avó mentiu sobre a ordem dos fatos da vida da família. Isso porque, a idosa havia contato à neta que o filho Jerônimo era o caçula, mas a personagem de Andreia Horta encontrará uma certidão de nascimento e descobrirá que o filho de Noca era 5 anos mais velho que Clarice, sua mãe.

Lara contará para Mateus (Danton Mello) e dirá que não pretende perguntar para a avó sobre o assunto porque ela mentirá, e por isso decidiu que investigará o caso sozinha.

O que a mocinha não espera é o tal tio pode estar mais vivo do que nunca, diferentemente da história inventada pela avó. Segundo Noca, o filho morreu ainda bebê. Na verdade, a criança foi arrancada dos braços de Noca por alguns homens quando ela estava em um ônibus.

Leia também

Quando acaba Um Lugar ao Sol?