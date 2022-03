Quem é o incendiário misterioso da novela Chamas da Vida?

A identidade do incendiário é o maior mistério da novela Chamas da Vida. Ao longo da trama, o criminoso incendeia estabelecimentos e causa a morte do bombeiro Wallace (Rodrigo Faro) em um deles. O caso só é resolvido no último capítulo do folhetim; até lá, muitos personagens são acusados de cometerem os crimes.

Saiba quem é o incendiário na novela Chamas da Vida c

O incendiário da novela Chamas da Vida é Léo (Rafael Queiroga), pichador de rua e membro de uma gangue. Ele mente para os pais, que acreditam que o filho seja uma pessoa do bem. Ao invés de ir para a faculdade, o personagem vai para a sede da gangue com os colegas e se gaba da maneira que engana o pai e a mãe.

A revelação é feita por meio de uma ligação. Vilma (Lucinha Lins), uma das vilãs da novela, é apontada como a principal suspeita dos crimes e é presa. Ela passa três meses na cadeia, até que recebe um presente misterioso: um ursinho de pelúcia com um celular.

O aparelho toca. Quando Vilma atende, escuta a voz do verdadeiro autor dos incêndios. “Sou eu, Fênix. Não estou usando o misturador de voz. Falei que você me subestimava. Achou que eu fosse pichador, que eu fosse X9, agora nunca achou que eu fosse Fênix”, diz o rapaz.

Em seguida, ele explica os motivos que o levaram a cometer os incêndios. “Fiz isso pelo meu pai, o legista que você subornou para acobertar a morte do seu marido”, afirma. Léo diz que Vilma destruiu a vida do patriarca e a acusa de ter matado a mãe dele. O rapaz também revela que contou com a ajuda Darlene (Claudiana Cotrim), sua irmã.

Ao longo da novela, a suspeita caiu sobre outros personagens como Antônio (Dado Dolabella), Tomás (Bruno Ferrari), Ivonete (Amandha Lee) e Beatriz (Andreia Horta).

Esse foi o final da versão de Chamas da Vida exibida em 2008 na Record. Na época, a emissora gravou finais alternativos e pode ser que um deles seja utilizado para a reprise que está sendo exibida este ano no canal.

Vilma morre no final da novela

A vilã Vilma tem um triste fim em Chamas da Vida. Depois de revelar sua identidade para a mulher, Léo diz que em breve ela terá sua liberdade. Poucos segundos depois, Vilma encontra uma bomba dentro do ursinho de pelúcia, que explode e causa a morte da personagem.

Quem também morre no começo da novela é Arlete (Jussara Freire), mais uma vítima de uma explosão causada pelo incendiário. Manu (Juliana Lohmann) e Marreta (Vitor Hugo) são perseguidos por Gastão, Tadeu e seus capangas, levam tiros e morrem.

Os finais felizes ficam para Beatriz, que vai embora de Tinguá , e o casal Carolina (Juliana Silveira) e Pedro (Leonardo Vieira), que se casam.

A reprise de Chamas da Vida vai ao ar de segunda a sexta, às 15h15, horário de Brasília, na Record.

