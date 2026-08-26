Quem é o pai de Brigitte em Quem Ama Cuida? Rodolfo tem passado misterioso

Quem é o pai de Brigitte em Quem Ama Cuida?

Quem é o pai de Brigitte em Quem Ama Cuida?

Brigitte (Tatá Werneck) vai descobrir novas pistas sobre a própria origem em Quem Ama Cuida. O passado de sua família volta à tona quando Ulisses (Alexandre Borges) revela a Ingrid (Agatha Moreira) detalhes sobre o relacionamento entre Pilar (Isabel Teixeira) e Rodolfo, pai da garçonete. Saiba quem é o pai da personagem na novela das 9.

Quem é o pai de Brigitte?

Rodolfo é o pai de Brigitte e foi marido de Pilar. Mesmo após sua morte, o personagem continua ligado aos principais segredos da família. Ulisses conta a Ingrid que Pilar teria se interessado por Rodolfo por causa de sua situação financeira. Naquele período, ela também estaria incomodada com o crescimento da fortuna de Arthur (Antônio Fagundes) e queria competir com o irmão.

Segundo o empresário, Pilar chegou a engravidar para convencer Rodolfo a se casar com ela. A união, porém, foi marcada por conflitos e não teria sido baseada em amor.

Apesar dos problemas no casamento, Rodolfo tinha uma relação de carinho com a filha. Ulisses deixa claro que o homem amava Brigitte, diferentemente do vínculo que mantinha com Pilar. “Arrumou uma gravidez pra prender o cara, que não casou com ela por amor. Daí, foi um casamento horrível, eles brigavam muito! Mas o pai amava aquela menina”, afirma Ulisses.

A revelação ajuda a explicar parte da história de Brigitte, que passou anos buscando a aprovação da mãe e tentando entender por que nunca recebeu de Pilar o mesmo afeto que teve do pai.

O que aconteceu com Rodolfo?

A morte de Rodolfo ainda é cercada de mistério. Pilar evita falar sobre o antigo marido, enquanto outras pistas indicam que existe algo importante escondido sobre aquele período.

Rosa (Tatiana Tiburcio), por exemplo, já deixou Pilar nervosa ao mencionar um documento relacionado ao pai de Brigitte. O detalhe reforça a possibilidade de que o passado de Rodolfo ainda tenha consequências na trama.

Agora, incentivada por Ingrid, Brigitte deverá investigar a história da família para descobrir o que realmente aconteceu com o pai e por que Pilar mantém tantos segredos.

A investigação acontece em uma nova fase da personagem. Depois de se afastar da mãe, Brigitte começa a tomar decisões por conta própria e passa a receber atenção de César (Rainer Cadete). O médico, que inicialmente rejeitou a garçonete, começa a demonstrar interesse por ela. Bia (Maria Ribeiro) percebe a mudança e comenta o comportamento de César com Bruna (Fernanda Marques).

Enquanto sua vida amorosa ganha novos rumos, Brigitte também terá de lidar com as descobertas sobre Rodolfo. O mistério envolvendo o pai pode revelar informações capazes de mudar a maneira como ela enxerga Pilar e a própria família.