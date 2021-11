Quem é o pai de Daniel Dantas? Relembre a carreira de Nelson Dantas

Daniel Dantas está no ar como o personagem Túlio em Um Lugar ao Sol. Alguns espectadores da trama tem notado a semelhança física e até a forma de atuar do ator com seu pai, Nelson Dantas, falecido em 2006. O pai de Daniel Dantas também foi artista, tendo atuado em novelas, filmes e peças de teatro. Abaixo, relembre quem foi o famoso.

Pai de Daniel Dantas

Nelson Dantas foi um ator brasileiro. Ele morreu em 2006, aos 78 anos, vítima de câncer de pulmão.

O artista tinha mais de 40 anos de carreira. Um de seus papéis de destaque na TV foi como o Beato Salu na novela Roque Santeiro, de 1985. Ele também é lembrado por ter atuado em O Salvador da Pátria (1989), O Dono do Mundo (1991), Tropicaliente (1994), Celebridade (2003),

Foi no cinema que ele se consagrou. Seu primeiro papel nas telonas foi em 1949 no longa Almas Diversas. A partir de então, Dantas esteve em mais de 40 produções. Entre seus filmes mais famosos estão Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), em que ele interpretou o poeta Clodoaldo e Cabaré Mineiro (1980), em que viveu o protagonista da obra. Em 1982, ele trabalhou com o cineasta Oswaldo Caldeira no longa O Burguês. Os dois também voltaram a trabalhar juntos em 1999, no filme Tiradentes.

O último trabalho de Nelson Dantas no cinema foi justamente no ano de sua morte, no longa Zuzu Angel, dirigido por Sérgio Rezende.

Na TV, o pai de Daniel Dantas apareceu pela última vez no programa humorístico Sob Nova Direção, em 2005.

Semelhança com o filho

Com Daniel Dantas no ar, os espectadores que também acompanharam a carreira de seu pai frequentemente comentam nas redes sociais que os dois são parecidos.

Nelson e Daniel chegaram a contracenar juntos em duas novelas. Pai e filho dividiram as telinhas em na primeira versão de Sinha Moçá, em 1986, e Força de Um Desejo (1999).

Além de Daniel, Nelson teve outra filha, Andrea Dantas. Ela é jornalista e já trabalhou em revistas como Quem, Marie Claire e Caras.