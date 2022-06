Quem é o verdadeiro pai do Tadeu em Pantanal? Filó faz confissão

Desde que Filó (Dira Paes) confessou que Zé Leôncio (Marcos Palmeira) não é o pai de seu filho, resta saber quem é o verdadeiro pai do Tadeu em Pantanal. A dúvida será levantada por Guta (Julia Dalavia) que dirá que o personagem de José Loreto não se parece com o fazendeiro. Encurralada pelo peão, a cozinheira da casa terá que contar a verdade.

Quem é o verdadeiro pai do Tadeu em Pantanal: José Leôncio?

O nome do pai de Tadeu não foi revelado na primeira versão da novela e ainda não se sabe como será no remake. Em 1990, a cozinheira da fazenda apenas confessou que Tadeu não era filho do rei do gado.

A cena deve ir ao ar nos próximos capítulos de Pantanal. A história começa quando Guta vai até a casa dos Leôncios para falar sobre sua relação com Tadeu. A moça não será bem recebida por Zé e Filó, que reprovam o relacionamento do peão com a filha de Tenório (Murilo Benício).

Revoltada, Guta questionará se Tadeu é mesmo filho do rei do gado, já que os dois não têm qualquer semelhança física. Filó ficará nervosa com os rumos da conversa e deixará o local acompanhada do peão, que começa a lhe questionar.

“Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”, dirá Filó. “Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu. “Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela.

O peão ficará completa chocado com a revelação e questionará o motivo pelo qual Filó mentiu. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará a dona de casa.

O que acontece depois?

Tadeu irá viver uma desilusão atrás da outra. Depois de descobrir que não é filho de José Leôncio, ele ainda terá que lidar com mais um término com Guta, dessa vez definitivo.

A filha de Tenório vai voltar atrás e desistirá do casamento com o peão. Ciente que seu pai só quer que ela se case por causa da herança do rapaz, a moça não acha justo se unir ao filho de Filó sem amor. Assim, ela coloca um ponto final na relação.

Guta decidirá ir embora do Pantanal depois da confusão com a família Leôncio. No entanto, ela muda de ideia quando vê Marcelo (Lucas Leto) chegando na fazenda ao lado do pai.

Como foi em 1990 a confissão sobre quem é o verdadeiro pai do Tadeu em Pantanal?

A revelação ocorreu de forma diferente na primeira versão da novela. Tadeu só descobre que não é filho de Zé na reta final, depois de ouvir uma conversa entre sua mãe e o fazendeiro.

A revelação começa com Zé Leôncio, na época interpretado por Claudio Marzo, dizendo para Filó (Jussara Freire) que sempre soube que o rapaz não era seu filho biológico.

“Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o fazendeiro. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz Filó sobre Tadeu é filho de José Leôncio.

Tadeu escuta toda a conversa escondido e fica chocado com o que ouve. “Já desconfiava. Me enganaram a vida inteira, mentiram pra mim, diacho. Vou picar a mula daqui, nunca mais ninguém vai ouvir falar de mim”, diz ele sozinho. Ao sair pela mata, ele encontra o Velho do Rio (Claudio Marzo), que o consola.

