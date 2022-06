Com quem Juma termina em Pantanal na versão de 1990

A filha de Maria Marruá namora com Jove desde o começo da segunda fase da novela, mas ficou abalada ao conhecer Zé Lucas. Com um vai e vem de brigas com Jove e cada vez mais próxima do primogênito de Zé Leôncio, com quem Juma termina em Pantanal no final das contas? Se folhetim de 2022 repetir passos do original, o público ficará contente.

Com quem Juma termina em Pantanal ou fica sozinha?

Para sanar a curiosidade do público, revisitamos o que aconteceu na primeira versão da trama de 1990 e descobrimos que Jove é com quem Juma termina em Pantanal. Apesar das idas e vindas do casal – e a insistente vontade de Juma voltar para a tapera -, o filho de Zé Leôncio conseguir casar com a filha de Maria Marruá.

Mas e o Zé Lucas? Bom, o peão e a ex-cunhada flertaram – como no remake – e até moraram juntos na tapera, mas os dois não avançaram na trama como casal graças ao Velho do Rio.

Prevendo uma tragédia, a entidade aconselha Juma a mandar Zé Lucas embora. A moça segue a orientação, se livra do peão, e põe fim a história do triângulo amoroso. Em seguida, ela assume que sente falta de Joventino.

Assim, Juma e Jove retomaram o relacionamento e acertam as diferenças. No final da novela Pantanal, a dupla termina casada e Juma dá a luz a uma menina que ganha o nome de Maria Marruá Leôncio. Detalhe: os dois vão morar na fazenda.

Em 1990, a herdeira de Juma e Jove foi interpretada por Leandra Leal. No remake, o papel ficará com Lia Luperi, filha do escritor Bruno Luperi, responsável pela adaptação de 2022 de Pantanal, e bisneta de Benedito Ruy Barbosa, autor original do folhetim.

Finais – Quem vai terminar com quem em Pantanal

Além de Jove, com quem Juma termina em Pantanal, outros personagens ganham finais felizes na trama. Infelizmente para Filó e Zé Leôncio, o final é agridoce, já que eles se casam, mas o fazendeiro morre no dia seguinte. No entanto, os demais casais conseguem ficar ao lado da pessoa amada no final do folhetim de Benedito Ruy Barbosa de 1990. Agora resta saber se Bruno Luperi repetirá todos os desfechos da versão da Manchete.

Alcides e Maria Bruaca: Alcides mata Tenório e o casal finalmente tem paz. Após o assassinato, o peão resolve voltar para sua terra de origem, o Sarandi, e leva Maria Bruaca embora com ele. Os dois partem na chalana e não se despedem de ninguém.

Irma e Zé Lucas: já que Zé Lucas não é com quem Juma termina em Pantanal, o peão arranja um novo amor. Depois que Irma dá a luz a um filho de Trindade, o violeiro vai embora, mas antes pede que Zé Lucas cuide da mulher e da criança. Os dois então se aproximam e no final da novela, Zé Lucas pede Irma em casamento e ela aceita.

Muda e Tibério: o braço direito de Zé Leôncio e a melhor amiga de Juma se casam no mesmo dia que Jove sobe ao altar com a filha de Maria Marruá. Os dois vivem altos e baixos na relação, pois a sede de vingança da moça – que deseja matar Tenório – fala mais alto que sua vontade de ser feliz. Porém, antes do desfecho da novela, Muda reflete sobre suas ações e se arrepende. Ela se acerta com o marido e termina bem.

Guta e Marcelo: Guta dá a luz a um menino e poucos capítulos depois se casa com Marcelo. Os dois nem planejavam subir ao altar, mas Zuleica se adiantou e pediu que o padre da cerimônia de José Leôncio e Filó incluísse o filho e a nora. A dupla aceita a proposta e sai da festança como marido e mulher.

Tadeu e Zefa: depois de negar várias vezes os pedidos de Zefa de oficializarem a união, Tadeu finalmente cede e se casa com a moça. As cenas são do último capítulo, em uma cerimônia tripla na fazenda de José Leôncio. Tadeu é o único entre os filhos de Zé Leôncio que não termina a novela como pai.

