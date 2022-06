Quem era a Guta na primeira versão de Pantanal em 1990?

Guta é uma das personagens mais marcantes da novela. Filha de Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teieira), a garota roubou a cena em 1990 por sua sensualidade. Já em 2022, interpretada por Julia Dalavia, a moça segue ideais feministas e enfrenta o machismo do pai. Mas afinal, quem era a Guta na primeira versão de Pantanal?

Quem era a Guta na primeira versão de Pantanal? Conheça Luciene Adami

Luciene Adami era Guta na primeira versão de Pantanal. A atriz hoje tem 57 anos e está afastada da televisão há dez anos. Seu último papel foi na série Mulheres em Transe, em 2012, da RBS. Hoje, a ex-atriz mora no Rio Grande do Sul ao lado do marido, o português Ricardo Silva, e dá aulas de teatro.

Pantanal foi a primeira novela da carreira de Luciene e logo no começo da vida na televisão, ganhou projeção nacional. Guta da versão original da novela era uma jovem muito sensual, que protagonizou cenas de nudez ao lado de Tadeu, vivido por Marcos Palmeiras, e Marcelo, interpretado por Tarcísio Filho. A atriz até foi convidada para ser capa da revista Playboy devido ao enorme sucesso da novela.

Depois de Pantanal, ela também esteve em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), na qual interpretou Marlene. Na Manchete, também participou de Tocaia Grande (1995). A atriz depois foi para a Record, onde atuou em Por Amor e Ódio (1997) e Estrela de Fogo (1998). Retornou para o SBT em 2001 para participar das novelas Pícara Sonhadora (2001), Metamorphoses (2004), Essas Mulheres (2005) e Cristal (2006).

A atriz só foi retornar para as telinhas em 2012, quando fez uma pequena participação em Avenida Brasil, sucesso da Globo, como a personagem Cristina.

Ao longo da novela, Guta se relaciona com Jove, Tadeu e Marcelo, mas é com o filho de Zuleica, amante de Tenório, com quem ela fica no final. A trama polemizou ao trazer o incesto para a discussão – acreditava-se que Guta e Marcelo eram meios-irmãos, até que foi revelado que o rapaz não é filho do pai da moça.

Luciene Adami reencontra Tarcísio Filho

Trinta e dois anos depois da primeira versão de Pantanal, Luciene Adami reencontrou Tarcísio Filho, seu par na novela. O ator interpretou Marcelo, com quem Guta ficou no final da trama.

“Marcelo e Guta de Pantanal, 32 anos depois! Celebrando a amizade, com os amores da vida!”, escreveu a atriz em abril deste ano. Também aparecem na imagem Ricardo, marido de Luciene, e Mocita, esposa de Tarcísio.

Em entrevista ao jornal Extra em 2020, ela disse que gostaria de viver a mãe de Guta no remake da Globo, mas quem ficou com o papel de Maria Bruaca foi Isabel Teixeira. Com o sucesso da trama e o convite para posar na Playboy, ela conseguiu comprar seu próprio apartamento. “Foi uma transformação enorme na minha vida. O Jayme Monjardim viu em mim alguma coisa que se encaixava na personagem, porque nem fiz teste. Encerrei meu contrato na Cultura e fui direto gravar “Pantanal”. Na época, ficamos muito conhecidos em todo o Brasil, o que no meu caso era uma novidade”, contou.

