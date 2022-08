Quem era o Alcides na primeira versão de Pantanal era o ator Ângelo Antônio. Esse foi o seu primeiro papel na televisão e lhe rendeu projeção nacional. O personagem fez sucesso com seu jeito despojado e protagonizou uma das cenas mais marcantes da primeira versão do folhetim.

Quem era o Alcides na primeira versão de Pantanal em 1990?

Ângelo Antônio foi quem ficou com o papel. Na época, o ator tinha 26 anos e esse foi o seu primeiro grande personagem na teledramaturgia – anteriormente, ele se dedicava ao teatro.

Assim como tem acontecido no remake, Alcides foi um dos personagens que mais se destacaram na primeira versão da trama, não só pelo romance com Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira), mas pela cena de castração. Quando o peão e a dona de casa são descobertos, Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício) decide se vingar do ex-funcionário e corta o órgão genital do rapaz.

Na época, a cena rendeu um alto pico de audiência para o folhetim e gerou grande repercussão na imprensa. A vingança de Tenório vai acontecer no remake, mas será retratada de forma mais leve.

Depois de viver Alcides em Pantanal, Antônio seguiu trabalhando na TV. Sua estreia na Globo foi no ano seguinte, em 1991, na novela O Dono do Mundo (1991). Participou das séries Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados (1995) e A Justiceira (1997) e do folhetim Suave Veneno, em 1999, até que conquistou mais um papel de destaque, agora em O Cravo e a Rosa (2000).

Ele interpretou o prof. Edmundo, que escrevia cartas apaixonadas para Bianca (Leandra Leal), mas que eram assinadas pelo namorado da moça, Heitor (Rodrigo Faro). O personagem conquistou a simpatia do público ao ser injustamente acusado por crimes que não cometeu e por ser impedido de namorar com sua amada, e ganhou a torcida da audiência para que tivesse um final feliz. Curiosidade: Ângelo foi par romântico de Leandra Leal em O Cravo e a Rosa e de Ângela Leal em Pantanal, que são mãe e filha na realidade.

Outo destaque da carreira de Ângelo foi a do Dr. Eduardo em Alma Gêmea (2006). Ele é casado com Alexandra (Nívea Stelmann), que sofre de doenças mentais e é internada em uma clínica psiquiátrica até que é descoberto que o problema da moça é espiritual. Enquanto isso, seu marido se envolve com Vera (Bia Seidl).

Duas Caras (2007), A Vida da Gente (2011), Joia Rara (2013), Sete Vidas (2015) e Espelho da Vida (2018) foram alguns outros de seus trabalhos. Sua última aparição foi interpretando Sandoval em Verdades Secretas II, novela exclusiva para o Globoplay lançada no ano passado.

O que acontece com Alcides em Pantanal?

Quem está assistindo o remake verá que as previsões de Trindade (Gabriel Sater) estão certas. A vida de Tenório está mesmo nas mãos do peão, que irá matá-lo nos capítulos finais da trama.

Alcides não vai deixar barato todo o mal que o ex-patrão fez para sua família no Sarandi e também vinga Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos), que também querem acabar com a vida do crápula. Em cenas que devem ser exibidas na semana final do folhetim, o confronto entre os dois irá acontecer.

Assim como Trindade disse, não será com bala que Alcides matará Tenório. Quando o pai de Guta (Julia Dalavia) for atirar no rival, ele será distraído por Zaquieu (Silvero Pereira) e acertará o ex-mordomo ao invés do peão. O amante de Bruaca aproveitará que seu algoz baixou a guarda e atacará o vilão com uma lança bem no meio de seu tronco. Em seguida, seu corpo é jogado para as piranhas, que terminam o serviço.

Alcides e Maria Bruaca ficam livres do crápula e decidem se mudar do Pantanal para reconstruírem suas vidas longe dali.

O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal?

Depois de ter virado chalaneira, Maria Bruaca será acolhida pela família de José Leôncio (Marcos Palmeira), o que despertará a ira de Tenório, que dará início a sua vingança.

Alcides mata Tenório, que deixa para suas duas esposas e os filhos suas terras e negócios. Bruaca fica com as terras no Sarandi que eram de seu marido, enquanto Zuleica (Aline Borges) continua morando na fazenda com Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana).

Bruaca finalmente encontra a felicidade que tanto procurou ao longo da novela ao lado de Alcides, longe da região onde tanto sofreu.