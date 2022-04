Quem era o Marcelo da novela Pantanal em 1990, filho de Tenório

Quem era o Marcelo da novela Pantanal? Papel ficou com Tarcísio Filho e agora com Lucas Leto - Foto: Reprodução/Manchete/Globo

Marcelo (Lucas Leto) entrou em cena na novela das nove. Foi mostrado um flashback em que Guta (Julia Dalavia) descobre que o rapaz com quem se envolveu na verdade era seu meio-irmão. Na trama original, o romance dos dois foi muito além e a jovem até engravidou. Você se lembra quem era o Marcelo da novela Pantanal há 32 anos?

Quem era o Marcelo da novela Pantanal?

Marcelo da novela Pantanal era interpretado pelo ator Tarcísio Filho, hoje com 57 anos. Ele foi par romântico de Luciene Adami, que viveu a primeira versão de Guta.

O personagem entra em cena quando Guta descobre que seu pai tem uma segunda família. No remake que está sendo exibido na Globo, a jovem conta que conheceu Marcelo durante uma festa universitária e os dois gostaram um do outro instantaneamente. No entanto, enquanto se beijavam dentro do carro, Tenório (Murilo Benício) ligou para o filho e a moça vê a foto do crápula no celular do garoto com a identificação de “pai”. Chocada com a descoberta, a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) sai correndo dali.

Na primeira versão do folhetim, o envolvimento dos dois foi além, e Guta e Marcelo protagonizaram cenas quentes na trama. Ela, inclusive, chega a ficar grávida do filho de Zuleica (Aline Borges). Ainda não se sabe se o romance entre os dois será mantido – em um primeiro momento, a garota fugiu ao descobrir que o rapaz era seu meio-irmão.

No remake, o personagem está sendo interpretado por Lucas Leto, de 23 anos. Esse é o segundo papel na televisão do ator, que interpretou Waguinho em Bom Sucesso, novela das 19h exibida na Globo entre 2019 e 2020.

Marcelo é mesmo filho de Tenório?

A história sofre uma reviravolta na reta final de Pantanal. Isso porque é revelado que o rapaz, na verdade, não é filho de Tenório, mas de Zuleica com outro homem. Ou seja, Guta e Marcelo não são meios-irmãos.

A revelação deixa ambos muito aliviados, que finalmente ficam livres para viverem o amor que sentem um pelo outro. Em 1990, o casal ficou junto no final da trama. Antes do desfecho com Marcelo, Guta também se envolve com Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto), além de despertar o interesse de Alcides (Juliano Cazarré).

Tenório tem outros dois filhos com a amante: Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana). Ao contrário de Marcelo, os dois são filhos biológicos do crápula com Zuleica. A segunda família do vilão deve entrar mais adiante na novela.

E não é só a vida de Guta que muda com a descoberta da outra família: quando Maria Bruaca descobre a traição do marido, ela se envolve com Levi (Leandro Lima), mas Alcides é quem será seu verdadeiro amante. Quando Tenório descobre o caso da mulher, ele decide castrar o peão, mas quem acaba sendo morto e jogado em um rio com piranhas é o próprio vilão.

Após a morte de Tenório, Maria e Alcides ficam juntos, assim como sua filha e Marcelo.

