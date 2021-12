Quem era o namorado de Valentina Herszage? Atriz anuncia término

Estrela de “Quanto Mais Vida Melhor”, novela das 7, Valentina Herszage, 23 anos, revelou recentemente que chegou ao fim o relacionamento com o ator Ravel Andrade – a atriz e o ex-namorado atuaram juntos em “Hebe”. Na produção, Valentina interpretou Hebe durante a juventude, depois o papel passou a ser protagonizado por Andrea Beltrão. Já Ravel viveu Mariano.

O namoro de Valentina Herszage e Ravel Andrade durou quatro anos, mas o romance chegou ao fim há cerca de três meses. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, divulgada pelo O Globo no dia 11/12, a artista contou que eles continuam amigos e que atualmente moram em estados diferentes; ele está em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

Quem é Ravel Andrade, ex-namorado de Valentina Herszage?

O ex-namorado de Valetina Herszage, o ator Ravel Andrade tem 29 anos e é natural de Porto Alegre. O artista começou a estudar atuação em 2011 e logo no ano seguinte já fez sua estreia nas telinhas como Tiago em Desconectados. Em 2013, ele foi para as telonas do cinema e interpretou Léo em Cinco Maneiras de Fechar os Olhos.

Depois disso, o ano de 2014 foi cheio para o rapaz, ele esteve em O Caçador, O que ficou para Trás, Não Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho, a série Sessão de Terapia e ainda apareceu em alguns capítulos de Império como Otoniel dos Santos. Em 2015, ele continuou interpretando o personagem na obra de Aguinaldo Silva e apareceu em mais episódios da trama.

Após esses trabalhos, a agenda do ex-namorado de Valentina Herszage continuou lotada, ele trabalhou na série de terror Supermax (2016) e ganhou um papel na novela Rock Story (2016 – 2017). Ainda na Globo e no streaming da emissora, ele também trabalhou em Onde Nascem os Fortes (2018), Hebe (2019), Amor de Mãe (2020), Sob Pressão (2020) e recentemente em Aruanas.

