VOTE: quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor?

Os quatro protagonistas da atual novela das 7 morreram logo no primeiro capítulo, mas receberam uma segunda chance e agora buscam mudar de vida. No entanto, um deles irá morrer de verdade e se despedir do mundo dos vivos no final do folhetim. Quem vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor? Vote na enquete do DCI e nos conte quem entre Guilherme, Paula, Flávia e Neném deve morrer!

Guilherme vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor?

O personagem de Mateus Solano em Quanto Mais Vida Melhor é um cirurgião renomado no país. Casado com a ex-modelo Rose (Bárbara Colen) com quem tem um filho, Antônio/Tigrão (Matheus Abreu), ele vive um relacionamento conturbado. Ele é herdeiro de uma família rica, o casal Daniel (Tato Gabus Mendes) e Celina (Ana Lucia Torre), e acabou se tornando um adulto mimado e arrogante. Dona da Clínica Monteiro Bragança, ele foi eleito pela terceira vez o ‘melhor cirurgião do país’.

Flávia

Flavia, interpretada por Valentina Herszage, é uma dançarina da boate Pulp Fiction em Quanto Mais Vida Melhor. Ela tem o poder de se meter em todo tipo de confusão e vai parar no avião que sofre o acidente com os demais protagonistas por estar fugindo com uma mala cheia de dólares, após um roubo. Ela se disfarça de comissária de bordo para escapar e não fazia ideia do problema que isso ia lhe causar com a dona Morte.

A mãe da menina a deixou e ela foi criada sozinha pelo pai Juca (Fabio Herford). O que acha? Flávia é quem deve morrer no final de Quanto Mais Vida Melhor? Compartilhe sua opinião nos comentários.

Neném

O personagem de Vladimir é ex-jogador do Flamengo em Quanto Mais Vida Melhor e anseia voltar à fama que um dia conquistou. Ele teve relacionamentos que resultaram em filhos, o primeiro deles foi com Jandira (Micheli Machado), daí nasceu Martina, personagem interpretada por Agnes Brichta, filha do ator na vida real. O segundo casamento é com Betina (Carol Garcia), que resultou em sua filha mais nova Bianca (Sara Vidal). Neném sofre com problemas financeiras e passa a morar novamente com a mãe, Nedda (Elizabeth Savala), por causa disso.

Ele é quem deve morrer em Quanto Mais Vida Melhor? Vote!

Paula vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor?

Em Quanto Mais Vida Melhor, a personagem de Giovanna Antonelli é uma mulher forte e dona de uma empresa do ramo da indústria da beleza, a Terrare Cosméticos. Ela passa por dificuldade no setor financeiro de seu empreendimento por causa da pandemia do covid-19 e por isso busca uma forma de reerguer a empresa. Ela então vai atrás de um garoto-propaganda para sua nova linha masculina, que promete ser um sucesso.

No mundo dos negócios, sua maior inimiga é Carmen, interpretada pela atriz Julia Lemmertz, uma empresária rival e vilã da novela.

Quando acaba a novela das 7?

O folhetim ficará no ar até meados de maio de 2022, segundo as previsões atuais. Espera-se que no total sejam exibidos 161 capítulos e que o folhetim seja substituído na faixa de horário por Cara e Coragem, novela estrelada por Paola Oliveira e Thaís Araújo.

Assista a abertura da novela: