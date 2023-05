Como está Giselle Policarpo hoje, a Elisa de Mulheres Apaixonadas

A atriz Giselle Policarpo hoje não trabalha mais com atuação. A intérprete de Elisa em Mulheres Apaixonadas segue uma carreira completamente diferente depois de seus últimos trabalhos na Globo e na Record, mas não descarta retornar para a vida artística.

Por onde anda Giselle Policarpo?

Giselle Policarpo hoje está com 41 anos de idade e é pastora da Igreja Bola de Neve em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seu último trabalho na televisão foi em 2015, quando esteve na novela Milagres de Jesus, da Record.

Em entrevista à revista Quem, em maio deste ano, ela disse que se sente grata pela carreira que trilhou como atriz. “É uma carreira difícil, mas muito legal. Fui muito feliz. Guardo recordações boas e acho que minha vida está ainda melhor hoje”, contou.

Além de Mulheres Apaixonadas, Giselle também esteve em na Escolinha do Professor Raimundo (1993) e nas novelas Zazá (1997) e Malhação (1998). Seus outros trabalhos na televisão foram fora da emissora carioca. A atriz participou da novela Cristal (2006), do SBT, e dos folhetins Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008) e Promessas de Amor (2009), na Record.

Desde então, a Elisa de Mulheres Apaixonadas se dedica à família e igreja. “Não fechei as portas, mas acredito que minha vida tomou um outro rumo de forma orgânica. Não foi planejado deixar de atuar para me tornar pastora. Não foi um planejamento, foi realmente orgânico e fui gostando. Deus foi trabalhando no meu coração. Sempre gostei de muito de atuar e era o que eu fazia desde menina”, disse.

Giselle Policarpo hoje é casada com o arquiteto Rocini Tavares, com quem tem um filho, João, 2. Apesar de ter se afastado do meio artístico, a atriz não descarta um possível retorno para as telinhas. “Se for um projeto que eu sinta que caiba na minha vida hoje em dia, eu farei. Amo teatro, TV e cinema. Também amo a minha família. Por enquanto, não penso em ter mais filhos, mas se Deus enviar, tudo bem”, finalizou.

Em sua página no Instagram, Giselle compartilha uma série de fotos e vídeos de seu trabalho como pastora, além de cliques ao lado do marido e do filho.

Em que ano passou Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas foi ao ar pela primeira vez entre fevereiro e outubro de 2013. Na época, Giselle tinha apenas 20 anos de idade.

A atriz interpretou Elisa na trama de Manoel Carlos, filha de Hilda (Maria Padilha) e Leandro (Eduardo Lago). A jovem é uma estudante de enfermagem que ajuda a mãe na delicatéssen, de quem é muito amiga e sempre troca confidências.

O folhetim retornou para uma segunda reprise na Globo na último dia 29, segunda-feira, no Vale a Pena Ver de Novo, escolhida para substituir O Rei do Gado (1996). Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta, às 17h10, horário de Brasília, mas também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

A primeira reprise de Mulheres Apaixonadas foi ao ar em 2006, também no VPVN. A novela foi um sucesso arrebatador na primeira vez que foi exibida no horário nobre, marcada pela tradicional protagonista Helena, dessa vez interpretada por Christiane Torloni, e enredos sobre violência doméstica, alcoolismo, maus-tratos de crianças e idosos e homofobia. Foram 46.50 pontos de média de audiência, número maior que sua antecessora e sucessora.

A última novela de Maneco, hoje com 90 anos, foi Em Família (2014), mas não obteve boa aceitação do público. Outros títulos do autor que fizeram sucesso foram Viver a Vida (2009), Páginas da Vida (2006), Laços de Família (2000) e Por Amor (1997).

Veja: Como está Erik Marmo hoje, o Cláudio de Mulheres Apaixonadas