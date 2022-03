Quem fica com quem no final de Prova de Amor? Vários casais terminam o folhetim felizes - Foto: Reprodução/Record

Quem fica com quem no final de Prova de Amor

Quem fica com quem no final de Prova de Amor

Exibida originalmente de 2005 a 2006, Prova de Amor retornou às telinhas da Record no formato de reprise a partir de maio de 2021, o que trouxe novamente a curiosidade do público sobre o desfecho de alguns personagens. Quem fica com quem no final de Prova de Amor? Folhetim termina com finais felizes e também tragédias.

Quem fica com quem no final de Prova de Amor? Daniel e Clarice se casam

Depois de muita dificuldade para viverem seu amor em paz e de uma vez por todas, Daniel e Clarice conseguem se casar no final de Prova de Amor. A moça é levada ao altar por Gui, que ao alcançar o personagem de Marcelo Serrado, comenta: “meu filho, receba minha filha, que já é sua há tanto tempo, para que esse casamento seja abençoado e santificado como sempre foi”.

A dupla troca juras de amor durante os votos e depois partem para a festa. Na hora de cortar o bolo, eles contam a ajuda de Nininha, personagem de Júlia Maggessi. Em seguida, todos curtem com uma apresentação de Gábi, irmão de Daniel, que canta Marcas na Areia durante a comemoração.

Vitor e Eduarda ficam juntos no final de Prova de Amor?

Vitor (Paulo Figueiredo) e Maria Eduarda (Ítala Nandi) terminam a novela aos beijos. A dupla aparece em clima de romance nas cenas finais de Prova de Amor, durante a festa de casamento de Clarice e Daniel.

Antes do desfecho do folhetim, no penúltimo capítulo da novela, Vitor chegou a pedir Eduarda em namoro, mas a viúva negou e disse que gostaria de ficar apenas no campo da amizade com o empresário. Porém, a personagem de Ítala Nandi muda de ideia no desfecho do folhetim e cede aos desejos do coração.

Final de Joana e Felipe

O casal termina a novela Prova de Amor felizes, com os filhos e ainda dinheiro no bolso. No último capítulo da obra de Tiago Santiago, a dupla aparece contente e aos beijos no casamento de Clarice e Daniel, eles comemoram a harmonia da família e a união de seus filhos gêmeos, Pedro e Ricardo, que fazem as pazes.

Felipe também conta para Joana que a indenização paga por Hélio foi milionária e assim ela conseguirá a própria clínica e ele terá a chance de montar uma exposição com suas fotografias no exterior.

Elsa fica sozinha?

Elsa não tem um final feliz ao lado de ninguém na novela Prova de Amor. A vilã enlouquece e começa a ter alucinações, depois disso a personagem se torna mendiga e passa a vagar pelas ruas.

Em entrevista que cedeu a Folha em julho de 2006, época em que o folhetim foi finalizado, o autor Tiago Santiago contou que havia planejado uma trama de redenção para Elsa, mas que o público não concordou com sua ideia e que desejava que a megera fosse punida por seus crimes, assim ele resolveu seguir a vontade dos fãs do folhetim.

Jonas e Lucia no final de Prova de Amor

Jonas e Lucia conquistam seu final feliz pouco antes do capítulo final de Prova de Amor, o casal oficializa a a união e troca alianças em uma cerimônia no antepenúltimo episódio da trama e comemoram o casamento. Já no último capítulo de fato, a personagem de Jéssica Sodré aparece a última vez em uma cena em que amamenta Conrado.

Final de Helio

Depois de Hélio (Roberto Pirillo) ter sido largado no altar por Teresa (Cláudia Alencar), o médico ganha um novo amor no final da novela Prova de Amor: Eleonora (Anna Markun), que também foi abandonada no dia do casamento. Os personagens se apresentam como namorados no último capítulo da produção da Record.

Quem matou Lopo Júnior em Prova de Amor

E nem só de momentos felizes, casamentos e beijos é marcado o final da novela Prova de Amor. O desfecho do folhetim também conta com uma revelação que muita gente esperava: quem matou Lopo Júnior? E a resposta é: Chicão (Daniel Andrade).

Quem descobre tudo é Diana (Patrícia França), que faz uma perícia na arma de Chicão. É revelado então que o policial era informante do vilão e que decidiu matá-lo para conquistar a herança do personagem de Leonardo Vieira.

Qual a novela substituta de Prova de Amor?

A faixa vespertina da TV Record exibirá a reprise de Chamas da Vida no lugar de Prova de Amor, de segunda a sexta às 15h15, de acordo com a programação oficial do canal. O folhetim foi exibido originalmente de julho de 2008 a abril de 2009 e foi escrita por Cristianne Fridman, autora de Vidas em Jogo (2011 – 2012) e Topíssima (2019).

Os protagonistas da trama são Carolina e Pedro, personagens dos atores Juliana Silveira e Leonardo Brício. A moça é uma jovem prestes a se casar com o interesseiro Tomás (Bruno Ferrari) e decide que não quer assumir os negócios da família, que são donos de uma fábrica de sorvetes.

Já Pedro é um bombeiro que cuida dos irmãos desde que os pais morreram. Ele conheceu Carolina quando era criança, mas depois que chegaram na fase adulta, não houve mais convívio. O reencontro da dupla acontece depois que um dos irmãos do bombeiro causa um incêndio na fábrica de sorvete dos pais da jovem.

Relembre:

Leia também

Novela Chamas da Vida: relembre história e personagens da substituta de Prova de Amor