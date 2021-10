Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II morreu com quantos anos?

Último imperador do Brasil, o personagem vivido por Selton Mello em Nos Tempos do Imperador passou grande parte de sua vida no mais alto cargo de poder do Brasil. Príncipe regente pouco antes de completar 6 anos de idade, ele foi oficializado imperador ainda na adolescência. Depois de décadas como líder do país, Dom Pedro II morreu com quantos anos?

O filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina da Áustria morreu aos 66 anos de idade, em Paris, na França. A data do falecimento aconteceu 3 dias após seu aniversário, em 5 de dezembro de 1891 – O último imperador do Brasil nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristóvão, localizado no Rio de Janeiro.

A causa da morte de Dom Pedro II aos 66 anos de idade foi uma pneumonia grave. Sua condição foi uma consequência de um resfriado, que ele contraiu durante um passeio no Rio Sena em pleno dia de inverno.

Curiosamente, a morte de Dom Pedro II aconteceu no mesmo ano de sua amante, a Condessa de Barral. A mulher faleceu no mês de janeiro, também por conta de uma pneumonia. Já a esposa do último imperador do Brasil faleceu dois anos antes, em dezembro de 1889, em Portugal. A morte de Teresa Cristina aconteceu pouco depois do exílio. Os restos mortais de Dom Pedro II estão hoje na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis.

Morte não vai aparecer na novela

O folhetim será finalizado no ano de 1870, quando terminar de abordar a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II morreu aos 66 anos de idade em 1891, por isso, quem acompanha a novela Nos Tempos do Imperador não verá essa cena nas telinhas.

Nos Tempos do Imperador será finalizado 21 anos antes da morte de Dom Pedro II. O falecimento das princesas Isabel e Leopoldina de Bragança também não serão mostrados, já que ambas as mortes aconteceram depois do ano de 1870.

