Quem foi Selá na Bíblia? Conheça o personagem de Guilherme Seta

Os últimos capítulos da novela Gênesis tem abordado os principais momentos da família de Judá. As ações dos dois filhos mais velhos do personagem de Thiago Rodrigues, que resultaram em desfechos trágicos, acabou colocando Selá (Guilherme Seta) em destaque, já que ele foi prometido como marido para Tamar. Quem foi Selá na Bíblia?

Quem foi Selá na Bíblia?

Selá foi o terceiro filho de Judá, um dos irmãos de José do Egito. O garoto nasceu em Quezibe, região em Israel que hoje é possível encontrar o sítio arqueológico Aczibe, localizado na costa norte do país.

Irmão de Er e Onã, Selá na Bíblia foi fruto do casamento do pai com a filha do cananeu Suá. O rapaz deixou de ser o caçula da família quando Judá se deitou com Tamar e teve mais dois filhos, Perez e Zerá, meio irmãos de Selá, por não dividirem a mesma mãe.

Como ainda era novo quando os irmãos Er e Onã morreram, Judá prometeu para Tamar, viúva de ambos, que quando Selá da Bíblia chegasse na idade de casar, se tornaria o marido dela. Porém, isso não aconteceu. As escrituras não citam muito o terceiro filho de Judá e não revela se ele chegou a se casar com outra mulher e teve filhos.

Na novela

Em Gênesis, o rapaz é interpretado pelo ator Guilherme Seta. O garoto vai completar 19 anos de idade em dezembro e ficou famoso em 2012, quando viveu seu seu personagem mais famoso, o Davi de Carrossel, novela infantil do SBT, que rendeu continuação e filme.

O ator carioca também esteve nas produções juvenis Patrulha Salvadora (2014) e Galera do Condomínio (2016 – 2017).

Em 2017, ele começou a trabalhar com a Record TV e viveu Hurzabum na produção bíblia O Rico e Lázaro. Cerca de dois anos depois ele participou de Topíssima, em que interpretou Fernando Oliveira Soares e agora em Gênesis ele é quem dá vida ao personagem Selá da Bíblia.

Leia também – Final de Gênesis: o que vai acontecer nos últimos dias da novela