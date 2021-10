Dom Pedro II (Selton Mello) está em busca de pretendentes para casar suas filhas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao). Pierre (Gabriel Falcão) chegou na corte para conhecer a herdeira, mas o relacionamento não vingou. Agora, dois outros príncipes estão disputando o coração da filha mais velha de Pedro. Quem foram os maridos das Princesas Isabel e Leopoldina na vida real?

Isabel de Bragança se casou com Luís Filipe Maria Fernando Gastão, o Conde d’Eu, em 1864, quando tinha 18 anos. Inicialmente, ela se casaria com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota e sua irmã ficaria com o Conde. Porém, devido a uma maior afinidade entre os casais, Leopoldina se casou com o Duque de Saxe-Coburgo-Gota, enquanto Isabel se uniu a Gastão. O casal teve três filhos: Pedro (1875-1940), Luís Maria (1878-1920) e Antônio Gastão (1881-1918).

Leopoldina também se casou em 1864 e passou a viver divida entre o Brasil e a Europa. Cansados da vida em dois países, os dois foram morar em Viena. A princesa abdicou do título de princesa brasileira em nome de seu casamento, assumindo o então o título de princesa de Saxe-Coburgo-Gota. Tiveram quanto filhos: Pedro Augusto, Augusto Leopoldo, José Fernando e Luís Gastão.

Na novela, Augusto e Conde D’Eu são interpretados por Gil Coelho e Daniel Torres.

E na novela?

A novela deve tomar o mesmo rumo da vida real. Gastão foi convidado por Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes) para vir ao Brasil conhecer a princesa. Ele se apaixona pela herdeira, mas terá dificuldades para se adaptar ao Brasil e os costumes da Corte, que são muito diferentes do que ele já estava acostumado.

Já Augusto foi convidado por Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Na trama, apesar de estar disputando a mão da herdeira em casamento, ele acaba se apaixonando por Leopoldina.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.