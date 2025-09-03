Cinema & TV

Quem ganhou o Masterchef 2025: Daniela é campeã

Daniela é a 12ª ganhadora

Escrito por Anny Malagolini
Quem ganhou o Masterchef 2025 Foto: Band

Nessa terça-feira, 2 de setembro, o público conheceu a campeã do Masterchef de 2025: Daniela. A participante ganhou o programa após executar um menu autoral. Os pratos criados por ela caíram na graça dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Como foi a final do Masterchef 2025

Como manda a tradição, os finalistas tiveram que mostrar toda a técnica aprendida durante o Masterchef, mas fazendo pratos autorais. Daniela e Felipe criaram um cardápio seguindo a mesma linha, com frutos do mar.

A entrada de ambos os participantes agradaram os jurados, que ressaltaram que os pratos são de profissionais, e não amadores. A julgar pela primeira entrega, o júri disse que os dois estavam empatados.

Já no prato principal, os jurados não se animaram tanto com as entregas, dizendo que nada foi marcante. Com isso, a decisão foi para a sobremesa. Daniela apostou no Cambuci como ingrediente principal do seu doce. Felipe fez uma releitura de um Tiramissú. Ambos foram elogiados, mas a rainha da confeitaria levou a melhor: Daniela ganhou o Masterchef.

A trajetória da advogada foi digna de uma história criada no antigo Twitter. A participante criou rivais dentro do programa, que acabaram sendo eliminados um a um.

Já são 12 anos do programa exibido pela Band e esses são os ganhadores até aqui.

1) Elisa Fernandes – 2014

2) Izabel Alvares – 2015

3) Leonardo Young – 2016

4) Michele Crispim – 2017

5) Maria Antônia Russi – 2018

6) Rodrigo Massoni – 2019

7) Anna Paula Nico – 2020

8) Isabella Scherer – 2021

9) Lays – 2022

10) Ana Carolina – 2023

11 ) José Roberto – 2024

Já estamos pensando no ano que vem e a boa notícia é que a temporada 2026 do “MasterChef Brasil” foi confirmada. A Band confirmou a produção de novas temporadas, incluindo edições de confeitaria e com famosos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista

