Quem interpretou a irmã de Madeleine em Pantanal de 1990

José Leôncio desperta o interesse de muitas mulheres ao longo da novela, e uma delas é a irmã de Madeleine em Pantanal. Irma fica encantada pelo peão e desperta o ciúmes da caçula. Em 1990, o papel foi interpretado por Carolina Ferraz na primeira fase e Elaine Cristina na segunda. Na nova versão, Malu Rodrigues e Camila Morgado vivem a personagem.

Quem era a irmã de Madeleine na novela Pantanal antiga

Assim como no remake exibido pela Globo, a irmã de Madeleine em Pantanal foi interpretada por duas atrizes na versão original da trama em 1990, produzida pela TV Manchete. Na primeira fase, Carolina Ferraz foi quem interpretou Irma. Na segunda fase da versão original, o papel ficou com a atriz Elaine Cristina. Hoje, a atriz tem 71 anos e está afastada da televisão há quase dez anos – sua última aparição nas telinhas foi em Chiquititas, em 2013.

Irma conhece o cunhado José Leôncio e se interessa por ele. Reprimida pela educação severa que recebe de mãe Mariana (Selma Egrei), a jovem pouco vive e sempre obedece às ordens da matriarca. No entanto, quando Madeleine conta os detalhes da noite que passou com o peão, a primogênita decide jogar o seu charme para cima do fazendeiro – a loira flagra a cena e fica furiosa.

E não será somente Zé Leôncio que Irmã tentará conquistar. Ela também vai se envolver com Gustavo (Gabriel Stauffer/Caco Ciocler), ex-namorado de Madeleine.

Mesmo após a separação de Madeleine e José Leôncio, Irma ainda vai tentar conquistar o cunhado. O interesse dela pelo fazendeiro rende muitos conflitos na primeira e na segunda fase da trama.

Irma no remake de Pantanal

Em 2022, Malu Rodrigues e Camila Morgado interpretam Irma. Quem está acompanhando a novela já viu as primeiras cenas da primogênita em meio à família Novaes.

Filha mais velha de Mariana e Antero (Leopoldo Pacheco), segue as duras regras impostas pela mãe sem liberdade para muita coisa além de obedecer. É pacata e obediente e demora para perceber que sua juventude está escorrendo pelos dedos enquanto vive da forma que sua mãe quer, ao contrario de Madeleine, que responde aos pais com muita rebeldia.

Malu Rodrigues tem 28 anos e começou a carreira em 2004, quando atuou na séria da Globo ‘O Pequeno Alquimista’. Desde então, esteve também em Pé na Jaca (2007), Três Irmãs (2008) e Tapas & Beijos (2011). Seu último trabalho antes de Pantanal foi em O Outro Lado do Paraíso, em 2017.

Já Camila Morgado tem 46 anos e já esteve em dezenas de novelas da Globo. Destaque para Hebe (2019), A Lei do Amor (2016), Avenida Brasil (2012) e Viver a Vida (2009).

A primeira fase de Pantanal vai durar um pouco menos de um mês. Camila Morgado deve entrar em cena ainda neste mês de abril, quando a história dá um salto no tempo de mais de 20 anos, que marca o início da segunda fase.

