Quem é Rodolfo em Terra e Paixão?

Mais um novo personagem chega a "Terra e Paixão" nas próximas semanas. Trata-se de Rodolfo, interpretado pelo ator Eduardo Lago, que será o pai de Franco (Gil Coelho), gerente do banco. O homem será confundido por Petra (Débora Ozório) com o homem que a abusou na infância.

Quando Rodolfo aparece em Terra e Paixão

Vivido por Eduardo Lago, atualmente no ar como Leandro na reprise de Mulheres Apaixonadas, o personagem Rodolfo entra em "Terra e Paixão" a partir de 21 de setembro, quinta-feira. O homem será apresentado como pai de Franco, mas sua presença despertará gatilhos em Petra.

Por ser pai do gerente do banco, que possui uma relação próxima a Antônio La Selva (Tony Ramos), Rodolfo será convidado pelo fazendeiro para jantar na casa da família. Até então, Franco estará feliz com a visita do patriarca e apresentará Yandara (Rafaela Cocal) como sua namorada. No entanto, Jurecê (Daniel Munduruku) alertará que a indígena corre perigo - esse pode ser um sinal de que o sogro não é tão amigável quanto ela pensa.

Quando Rodolfo chegar na mansão do clã La Selva, Petra confundirá o pai de Franco e acreditará que foi ele quem abusou dela na infância. Planejando se vingar de pessoa que lhe tratou tantos traumas, a agrônoma dará um tiro em direção ao homem, mas vai acertar no pé de Hélio (Rafael Vitti) sem querer.

Há duas possibilidades na novela: uma é a de que Rodolfo de fato é o abusador de Petra e, por isso, ela vai reagir dessa forma quando encontrar o pai de Franco. A segunda é de que o novo personagem é inocente e o criminoso, na verdade, é Andrade (Ângelo Antônio), conforme publicado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV. Isso porque a agrônoma deve começar a fazer terapia a para desbloquear o trauma e enfim superá-lo.

A herdeira dirá que foi abusada por um peão que trabalhava na fazenda de seu pai, mas não saberá dizer a identidade do agressor em um primeiro momento. É possível que seja o culpado, já que o folhetim começará a dar pistas sobre o assunto.

O ex-marido de Lucinda (Débora Falabella) começará a frequentar um grupo de apoio para pessoas que têm problemas com alcoolismo e revelará que já fez de tudo na vida, inclusive trabalhar como peão para Antônio. O homem também começará a dar sinais de que guarda um grande segredo do passado, do qual se arrepende muito.

Vale lembrar que os rumos da novela ainda podem mudar, já que a trama de Walcyr Carrasco vem passando por mudanças.

Quem é o ator Eduardo Lago?

Rodolfo é interpretado pelo ator Eduardo Lago, que iniciou sua carreira na televisão ainda na década de 80. O carioca fez sua estreia na Globo em 1982, quando esteve em "Final Feliz".

Esteve em vários outros títulos da emissora carioca, incluindo "O Primo Basílio" (1988), "Andando nas Nuvens" (1999), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Malhação" (2004) e "Como Uma Onda" (2004). Seu papel mais marcante é o de Bira, na novela "Páginas da Vida" (2006).

Depois do fim da novela de Manoel Carlos, o ator passou a trabalhar na Record, onde permaneceu por 14 anos. Alguns dos trabalhos do famoso na emissora foram "Os Mutantes" (2008), "José do Egito" (2013), "Milagres de Jesus" (2014), "Os Dez Mandamentos" (2015) e "Gênesis" (2021), seu último folhetim antes de retornar à Globo.

O ator também já esteve em mais de cinco filmes, incluindo "Os Dez Mandamentos: O Filme" (2016), sucesso em todo o Brasil.

Discreto, o ator não está nas redes sociais. Há pouquíssimas informações sobre a vida pessoal do artista, que também quase não dá entrevistas.

Uma das poucas vezes que falou sobre sua relação com o trabalho e a fama foi em 2011, ao UOL, quando já tinha feito sucesso nas novelas da Globo. "Minha vida é completamente fora desse circuito de luzes. Meu trabalho é esse, mas eu ando de ônibus, pego táxi, ando a pé. Não cultivo esse mundo de celebridades, é tudo muito bobo", disse na ocasião.

