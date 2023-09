Quem canta Cavalgada na novela Terra e Paixão

Depois de muita espera, Lucinda (Debora Falabella) finalmente se jogou nos braços do delegado Marino (Leandro Lima) e foi para a cama do policial em Terra e Paixão. Para esta cena que o público tanto aguardava, o casal ganhou como tema a canção Cavalgada. Composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos e originalmente lançada em 1977, a música ganhou uma nova versão para o folhetim de Walcyr Carrasco. Veja como ficou e quem regravou a música.

Simone é quem canra música Cavalgada na novela

Cavalgada ficou famosa na voz de Roberto Carlos, ela foi lançada no álbum de 1977 do cantor, que levava o seu nome. Escrita pelo rei ao lado de seu amigo Erasmo Carlos, a canção foi muito regravada ao longo dos anos e ganhou versões de Leandro Leal, Maria Bethânia, Bruno & Marrone, entre outros. Na novela Terra e Paixão, quem emprestou a voz para a faixa foi a cantora Simone Mendes, 39 anos.

Simone começou há pouco tempo a se aventurar na carreira solo, ela tinha dupla com sua irmã Simaria, 41 anos, até o meio do ano passado. Em agosto de 2022, após vários boatos circularem na mídia e na internet que as duas não estavam se relacionando bem, a dupla sertaneja resolveu se pronunciar oficialmente e colocar um fim na parceria.

Em nota, a dupla declarou que a pausa era necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras. Os shows que estavam marcados para as duas, ficaram com Simone. Já Simaria disse que honraria os compromissos de publicidade e se afastaria temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e a condição vocal.

Esta é a primeira aparição de Simone na trilha sonora de uma novela desde que encerrou a dupla com a irmã. A letra de Cavalgada mostra um casal que está experimentando um intenso amor. Quando ainda estava com a irmã, Simone apareceu com Simaria em outra produção da TV Globo, a novela Segundo Sol (2018), com a faixa Mal Acostumada.

Outros casais também ganharam música tema durante seus beijos e momentos quentes em Terra e Paixão. A mais comum entre elas é Flor e o Beija-flor, que sempre toca para o casal Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond), na voz de Marília Mendonça. Petra (Debora Ozório) e Hélio (Rafa Vitti), que começaram a se envolver a pouco tempo, ganharam o primeiro beijo ao som de Fields of Gold, do cantor inglês Sting, que foi regravada pela brasileira Ráae.

Você pode escutar tanto a versão de Simone quanto a original de Roberto Carlos da canção Cavalgada no Spotify:

Letra de Cavalgada

Vou cavalgar por toda a noite

Por uma estrada colorida

Usar meus beijos como açoite

E a minha mão mais atrevida

Vou me agarrar aos seus cabelos

Pra não cair do seu galope

Vou atender aos meus apelos

Antes que o dia nos sufoque

Vou me perder de madrugada

Pra te encontrar no meu abraço

Depois de toda cavalgada

Vou me deitar no seu cansaço

Sem me importar se nesse instante

Sou dominado ou se domino

Vou me sentir como um gigante

Ou nada mais do que um menino

Estrelas mudam de lugar

Chegam mais perto só pra ver

E ainda brilham de manhã

Depois do nosso adormecer

E na grandeza desse instante

O amor cavalga sem saber

Que na beleza dessa hora

O sol espera pra nascer

Estrelas mudam de lugar

Chegam mais perto só pra ver

E ainda brilham na manhã

Depois do nosso adormecer

Marino e Lucinda vão ficar juntos?

Lucinda e Marino estão em uma boa fase do relacionamento, aquele momento apaixonado, mas o casal passará por altos e baixos nas próximas semanas, segundo adiantam os resumos de Terra e Paixão. O problema que surgirá no caminho deles será o bebê de Graça (Agatha Moreira), que é do delegado, mas todos pensam ser herdeiro de Daniel (Johnny Massaro).

Marino tem tentado ser um bom amor para merecer o amor de Lucinda, por isso resolverá assumir a paternidade da criança, mas com os olhos no dinheiro da família La Selva, Graça não vai querer que isso aconteça. Ela pedirá que ele não assuma e nem conte a verdade sobre o assunto, o que acabará aceitando, mesmo contra sua vontade. Por conta disso, ele mentirá para Lucinda e dirá que o bebê da loira não é dele.

O problema é que a mentira dele logo criará desconfiança na mulher, porque após o nascimento da criança, Marino vai visitar o bebê de Graça no hospital, o que deixará Lucinda com a pulga atrás da orelha. O casal terá uma crise e Marino dirá para a amada que ele não é bom o suficiente para ela por conta de seus erros. Em seguida, ele contará para Graça que pensa em deixar a cidade de Nova Primavera.

