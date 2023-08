Quem matou o pai de Tonho da Lua em Mulheres de Areia

Tonho da Lua e Glorinha vivem um inferno com o padrasto Donato em Mulheres de Areia, e um grande mistério ronda a vida dos irmãos: quem matou o pai de Tonho da Lua? O amigo de Ruth tem suspeitas e em um momento decisivo da trama finalmente consegue uma prova contra o assassino.

Revelação sobre a morte do pai de Tonho da Lua

Será revelado que Donato foi quem matou o pai de Tonho da Lua na novela Mulheres de Areia. O rapaz não tem lembranças exatas do acidente, mas começa a suspeitar do padrasto quando escuta uma ameaça de Vanderlei (Paulo Betti) contra o pescador. Na conversa entre os personagens de Betti e Goulart, o amante de Raquel exige dinheiro e diz que se não conseguir o que quer, então vai contar o que aconteceu com o pai de Tonho.

Da Lua fica com a pulga atrás da orelha ao escutar a conversa e acusa o padrasto de assassinato, mas não tem provas contra ele. No entanto, alguns capítulos mais tarde, ele coloca as mãos em algo essencial, um negativo de fotos que foram tiradas durante o crime e que mostram Donato tirando a vida do pai de Tonho da Lua.

Essa prova só vai parar nas mãos do personagem de Marcos Frota porque o pescador Marujo (Ricardo Blat) - conhecido na história por ter perdido um braço em um ataque de tubarão - descobre qual é o trunfo que Vanderlei tem contra Donato e rouba o negativo do quarto do personagem de Paulo Betti.

As imagens chegam nas mãos de Tonho, que finalmente tem a certeza que Donato foi o responsável por tudo. Em seguida, a dupla entrega o negativo para o advogado Otacílio Galvão (Wolf Maya), que repassa a prova para as mãos do delegado Rodrigo (Stepan Nercessian).

Rodrigo interroga Donato e promete conseguir levá-lo a julgamento custe o que custar. Porém, não é fácil derrubar Donato em Mulheres de Areia, pois depois que o delegado consegue finalmente prendê-lo, o vilão faz um acordo com um carcereiro e consegue escapar da cadeia.

o vilão fica foragido por algum tempo, mas Tonho da Lua consegue localiza-lo e revela o paradeiro do padrasto para o delegado, que enfim o prende. Desta vez, ele não escapa e paga por seus crimes atrás das grades.

Depois que consegue colocar Donato na cadeia, Tonho da Lua herda com sua irmã tudo o que pertencia a seu pai e Donato. No entanto, o rapaz decide não ficar na cidade de Pontal D'Areia. Ele realiza um sonho e vai embora com o circo.

Sempre muito protetora com o irmão, Glorinha não gosta muito da ideia da partida de Tonho de início, mas acaba cedendo e permite que ele realize a jornada. A jovem termina feliz com Tito (Eduardo Moscovis), rapaz que sempre amou e que era hostilizado por Donato, e se despede do irmão, que promete voltar para visitar.

