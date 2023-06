Onde fica Pontal d'Areia da novela Mulheres de Areia?

Pontal d'Areia da novela Mulheres de Areia é onde se passa a trama de Ruth e Raquel (Glória Pires). O remake da trama de folhetim de Ivani Ribeiro foi filmado no Rio de Janeiro, enquanto a primeira versão da trama, que foi ao ar na década de 70, teve cenas rodadas no litoral de São Paulo.

Pontal d'Areia existe na vida real?

A cidade de Pontal d'Areia em Mulheres de Areia é fictícia e foi criada apenas para a novela. O folhetim teve cenas gravadas em Angra dos Reis, na Costa Verde, e em Tarituba, no litoral sul do Rio de Janeiro, além dos Estúdios Globo localizados em Jacarepaguá, na zona oeste do capital fluminense.

Angra dos Reis é um dos principais destinos turísticos do litoral. É composto por 365 ilhas, sendo a maior e mais famosa delas a Ilha Grande. O local também é conhecido por ser muito badalado e uma das praias preferidas das celebridades, já que abriga muitos imóveis de alto padrão. São mais de 200 mil habitantes no município.

Já Tarituba é uma das praias mais famosas do município de Paraty. O local tem um pequeno pier de onde saem barcos de pescadores e de passeio para ilhas próximas na região. Atualmente, a cidade é habitada por mais de 43 mil pessoas.

As gravações de Mulheres de Areia também contaram com a tecnologia newsmate, de acordo com o Memória Globo. O recurso permite o recorte de imagens gravadas sobre o chromakey sobre as imagens gravadas em Angra dos Reis, com a fachada do hotel usado como locação. Foram criados mais de 170 cenários para a novela.

Os Estúdios Globo antigamente era chamado de Projac. É lá onde são montadas as cidades cenográficas das novelas da Globo e onde ocorre a gravação da maior parte das cenas das obras, incluindo as das irmãs gêmeas, que foram gravadas utilizando a técnica da duplicação de imagem. Também havia uma dublê, Graziela di Laurentis, para as cenas que uma delas aparecia de costas.

Onde foi gravada a primeira versão da novela?

A primeira versão de Mulheres de Areia, também de autoria de Ivani Ribeiro, foi exibida na TV Tupi em 1973. O enorme sucesso fez com que a novela ganhasse uma segunda versão vinte anos depois, agora na Globo.

A novela foi gravada na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O principal cenário da trama era a Praia dos Pescadores, onde se passava vários núcleos da trama.

Depois do fim da novela, a Praia dos Pescadores ganhou uma estátua representando as mulheres de areia que eram esculpidas por Tonho da Lua (Gianfrancesco Guarnieri). A estátua segue no local e pode ser visitada pelo público gratuitamente.

Atualmente, o município abriga mais de 100 mil habitantes. A cidade faz parte da Baixada Santista, fazendo divisa com Mongaguá e Peruíbe, e costuma ser um dos destinos mais procurados na alta temporada junto com Praia Grande e Guarujá.

Na primeira versão da obra, a história se passa em Itanhaém - não foi criado nenhum nome fictício para a cidade da novela, como na segunda edição com Pontal d'Areia. A trama foi protagonizada pela atriz Eva Wilma (1933-2021) no papel de Ruth e Raquel.

O folhetim original não está disponível em nenhuma plataforma de streaming por ter sido produzida e exibida pela TV Tupi. Já o remake está sendo reprisado de segunda a sexta na Globo, às 14h15, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. Todos os capítulos da novela também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

