Final de Virgílio em Mulheres de Areia, novela de 1993

Ambicioso, Virgílio toma muitas atitudes questionáveis na novela Mulheres de Areia. Uma de suas atitudes contra Breno (Daniel Dantas), de quem tenta tirar o cargo de prefeito da cidade, acaba se tornando sua ruína e a causa de uma tragédia que termina com sua vida no final da trama. Veja o que acontece com o personagem de Raul Cortez na obra de Ivani Ribeiro!

Qual é o fim de Virgílio na novela

Virgílio morre no final da novela Mulheres de Areia, vítima de um infarto fulminante, depois que se assusta com um espantalho. No entanto, sua morte não é tão simples quanto pode parecer, pois é resultado de um plano de vingança de Tônia (Andrea Beltrão).

O espantalho que mata Virgílio de medo foi um projeto do próprio empresário, que resolveu pendurá-lo na barraca de Manoela (Eloísa Mafalda) logo no começo da novela, com o intuito de fazer piada com o prefeito Breno e ridicularizá-lo. O boneco permanece na trama por bastante tempo e é motivo de piada para Virgílio, mas tudo muda depois da metade da história, quando ele começa a ter pesadelos e alucinações com o espantalho.

Tônia percebe qual é o ponto fraco do personagem de Raul Cortez e começa a usar o boneco como fantasia para amedrontá-lo. O ápice da situação chega próximo aos capítulos finais de Mulheres de Areia, no episódio 196, durante uma noite em que Virgílio persegue o espantalho pelas ruas da cidade. A emoção da caçada e o medo do boneco são demais para o coração do empresário, que acaba morrendo.

Alguns capítulos mais tarde, no de número 200, Tônia confessa para o pai Zé Pedro (Carlos Zara) que se fantasiou de espantalho e é responsável pela morte de Virgílio. Seu plano de vingança é em resposta a morte de seu irmão Reginho (Fabrício Bittar), que falece de hepatite, contraída no mar poluído que Virgílio lutou para liberar, mesmo com a água contaminada.

"Ele tinha que pagar por tudo de mal que fez para o meu irmão, para o senhor e para mim. (...) Olho por olho, dente por dente. Como eu ia adivinhar que o cara passava mal do coração? Eu não tenho nada a ver com isso", justifica a jovem, que confessa que planejava apenas atormentá-lo e não matá-lo. Mesmo assim, Tônia diz que não se arrepende e que não fica triste com o resultado de seu plano ter matado o vilão, já que segundo ela Virgílio não vai fazer falta para ninguém.

Quem morre no final de Mulheres de Areia?

Não é apenas Virgílio que bate as botas no final da novela Mulheres de Areia, quem também morre é a vilã Raquel. A personagem de Gloria Pires sofre uma perseguição de carro que resulta em tragédia. Na cena, César (Henri Pagnoncelli) está atrás da megera, o que a obriga a acelerar o automóvel em plena estrada.

Após realizar algumas ultrapassagens perigosas e proibidas para escapar da vista de César, ela acaba perdendo o controle do carro e sofre um grave acidente. Após a batida, o veículo explode com Raquel ainda dentro, o que elimina qualquer chance da moça se salvar. Com a morte trágica, Raquel enfim sai da vida de Ruth e deixa sua gêmea em paz, que se acerta com Marcos (Guilherme Fontes) e ganha um final feliz.

