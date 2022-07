Em reprise na TV Brasil desde janeiro deste ano, a novela protagonizada por Bianca Rinaldi e Leopoldo Pacheco tem sido exibida de segunda a sábado nas telinhas. Uma das mais importantes da teledramaturgia da Record, o folhetim é um remake da versão de 1976 da TV Globo. Há algumas mudanças entre as versões, quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record de 2004, por exemplo, é diferente do final exibido na Globo nos anos 70. Além disso, a emissora de Edir Macedo gravou alguns finais diferentes para o folhetim. Assim, a cada nova reprise, o público é surpreendido por um assassino diferente.

Final original – Quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record de 2004-2005?

No final original de abril de 2005, quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record foi Seu Chico, papel de Jonas Mello. O personagem era um capataz e matou o patrão por ganância, quando descobriu o lugar em que o mau-caráter havia escondido as joias de Serafina (Maria Cláudia).

Quem revela a verdade sobre quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record é Belchior (Ewerton de Castro). O jardineiro foi testemunha do crime e por isso expôs o nome de Chico quando depôs sobre o assunto no tribunal.

Versão da Globo

No final da novela da TV Globo, ninguém matou Leôncio. O personagem de Rubens de Falco morreu, mas foi pelas próprias mãos. Ele se matou depois que Álvaro (Edwin Luisi) interrompeu o casamento forçado de Isaura (Lucélia Santos) com Beltrão (Carlos Duval). Ele disse que comprou todos os bens de Leôncio, até mesmo a moça. Sem saber como fugir, Leôncio tira a própria vida em um momento de desespero.

Finais alternativos

Ao longo dos anos, o folhetim com Bianca Rinaldi ganhou muitas reprises. Em cada uma delas, quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record era uma pessoa diferente. No total, finais diferentes foram gravados para a novela. Não foi revelado pela TV Brasil, qual destes será exibido no canal durante a reta final da atual reprise de 2022.

Final exibido na reprise de 2006: nesta outra versão do final da trama, quem assassinou Leôncio foi Rosa, personagem de Patrícia França. A mulher virou suspeita da polícia durante as investigações do crime, quando se contradisse em depoimentos. Mais tarde, seu crime foi exposto.

Final exibido na reprise de 2007: nesta outra reexibição, o público foi surpreendido quando descobriu que o próprio Belchior havia matado Leôncio. Ele assassinou o vilão quando viu que Isaura estava desmaiada e a mercê do personagem de Leopoldo Pacheco. “Você nunca mais vai machucar a minha florzinha”, disse Belchior durante o crime.

Final exibido na reprise de 2014: esta transmissão aconteceu no canal Fox Life, da TV fechada. Quem matou Leôncio na novela Escrava Isaura da Record em 2014 foi Malvina, personagem de Maria Ribeiro. A esposa traída do vilão tirou a vida do marido e foi exposta por Belchior no tribuna. “Morra desgraçado, te odeio. (…) Muito humilhante ser preterida por causa de uma escrava. Vosmecê não tinha o direito de destruir todos os meus sonhos”, comentou a mulher ao cometer o crime.

Final exibido na reprise de 2020: na reprise que aconteceu na Record em 2020, o final em que Malvina mata o marido foi repetido. Como o Fox Life é um canal fechado, ele foi inédito para a TV aberta.

Que horas passa A Escrava Isaura na TV Brasil?

A Escrava Isaura é exibida às 20h00, de segunda a sábado, na TV Brasil. Reprises dos capítulos diários são feitos na faixa das 00h15. O canal é abert0, por isso pode ser assistido gratuitamente de qualquer televisor com acesso a emissora. Caso não tenha em casa, você ainda pode assistir a novela de graça e online.

É só acessar a aba “Web TV” no site da TV Brasil, que exibe a programação ao vivo do canal pela internet. Além disso, o canal também disponibiliza os capítulos na plataforma gratuita TV Brasil Play após a exibição na televisão.

Além de A Escrava Isaura, o canal também exibe a novela Os Imigrantes, de Benedito Ruy Barbosa, na faixa das 18h00.

