Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no Domingão (02/06)

Mais uma semana de competição no Dança dos Famosos 2024 e quatro participantes deixaram a disputa do Domingão com Huck neste domingo, 2 de junho. Veja quem ficou e quem deixou a briga pelo título.

Eliminados da Dança dos Famosos 2024

Neste domingo, 2, os competidores enfrentaram dançaram ao som de salsa, mas Enrique Diaz e Lexa acabaram levando a pior e foram eliminados. As notas foram dos coreógrafos Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha, e também de Débora Secco...

A disputa contou com Juliano Floss, Lexa, Enrique Diaz, Lucy Alves e Samuel de Assis.

Henri Castelli, Bárbara Coelho, Klara Castanho e Talitha Morete não conseguiram se manter na disputa e já foram eliminados.

Que horas começa o Domingão

Na próxima semana, 9 de junho, o Domingão começa na faixa das 18h10 aos domingos. O Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, horário que cede espaço na programação para o Fantástico.

Luciano Huck está a frente do programa desde setembro de 2021.

A exibição é na TV Globo pode ser acompanhada também em tempo real pela aba Agora na TV da Globoplay.

Todos os episódios do Domingão são adicionados na íntegra na plataforma streaming após a transmissão na televisão e podem ser conferidas de forma gratuita no site.

