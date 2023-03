Quem saiu do Masked Singer 2023 e quem continua

O Masked Singer Brasil 2023 está entrando em reta final e chegou a hora de preparar sua torcida para os participantes restantes na disputa comandada por Ivete Sangalo. Enquanto isso, é bom relembrar os eliminados da temporada, que contou com vários famosos difíceis de serem decifrados pelo público e a bancada de jurados.

Coelho foi o primeiro entre os eliminados do Masked Singer 2023

Paulo Betti foi o primeiro a deixar o programa. Ele usava a fantasia de coelho e foi desmascarado logo no programa de estreia da temporada, quando perdeu um último embate do episódio. O ator de 70 anos revelou em suas dicas que era um "conhecido de outros tempos" pelo público e em breve estará na próxima novela das 18h, Amor Perfeito, como o personagem Anselmo.

A gente desmascarou o nosso Coelho e descobriu que por trás dessas orelhas tinha ninguém mais, ninguém menos que o incrível Paulo Betti 🐰😱 E aí, você acertou o seu palpite? ✨ #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/rXRyMepQ7t — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Quem é a Coruja do Masked Brasil 2023

Broco Lee

Broco Lee foi a fantasia usada por Erika Januza, a segunda eliminada do Masked Singer 2023. A famosa perdeu um duelo para Romeu e Julieta e precisou tirar sua máscara. Atriz e modelo, Erika tem 37 anos de idade e já esteve em Verdades secretas (2021), Amor de Mãe (2019 - 2021), O Outro Lado do Paraíso (2017 - 2018), entre outras novelas da emissora.

AVISA QUE É ELA 🗣️ A @erikajanuza é a nossa Broco Lee e eu tô aqui passada 🥦 😱 Vocês acertaram seus palpites? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/lVWGUbTv8d — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Milho de Milhões

O Milho de Milhões era o ator Marcelo Serrado, que foi eliminado no terceiro programa da temporada, após perder um embate para o trio de Suculentos. Recentemente, o famoso esteve na faixa das sete como um dos protagonistas da novela Cara e Coragem, de Claudia Soto.

Esse Milho de Milhões não pipoca jamais! 🌽💜 Ainda mais se tratando de uma apresentação no palco do #TheMaskedSingerBr. Perfeitinho demais, né? pic.twitter.com/nr3f398baR — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 5, 2023

Quem é a Vovó Tartaruga do The Masked Singer Brasil?

Circo

O Circo foi desmascarado no quarto programa da edição e o público descobriu que o famoso por trás da fantasia era o atleta, apresentador e ex-BBB Fernando Fernandes. O famoso de 41 anos de idade esteve a frente da última temporada de No Limite.

Estou aqui tal qual mainha @ivetesangalo: PASSADA! 😱 O Circo é ninguém mais, ninguém menos que o incrível @FernandoFlife 😱 Quem aqui acertou o palpite? 🎪 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/ysPoYrBRvZ — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 12, 2023

Romeu e Julieta

A dupla Romeu e Julieta foi desmascarada na quinta semana da atual temporada do reality show, em um episódio especial de carnaval. Eles eram os cantores Emanuelle Araújo e Tatau.

Os Suculentos

Os Suculentos era um grande mistério para muita gente. Por serem um trio, muita gente se confundia na hora de dar palpite. Por isso, no sexto episódio da temporada, todos se impressionaram quando foi revelado que os mascarados eram Rosana, Blau Blau e Patrícia Marx.

Chegou aquela hora que a mainha @ivetesangalo mete a dança e pergunta: QUEM É VOCÊ? Tô nervosa aqui! 😱 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/YuMu2wW6o9 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 26, 2023

Filtro de Barro

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Richarlyson foi desmascarado no sétimo programa do Masked Singer Brasil 2023. Ele usava a fantasia do Filtro de Barro. Ao ser revelado, ele revelou que não tinha intimidade com a música e sempre foi apenas "cantor de chuveiro".

A @taisdeverdade esteve sempre certa 😱 O Filtro de Barro mais fofo desse Brasil é ninguém mais, ninguém menos que o Richarlyson 😱 🤿 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/TpcZNeXYtH — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) March 5, 2023

Capivara

No oitavo programa da temporada, a desmascarada foi a atriz Solange Couto, que estava usando a fantasia da Capivara. A atriz já esteve em vários trabalhos da TV Globo, mas é conhecida principalmente por ser a Dona Jura da novela O Clone.

A dancinha do QUEM É VOCÊ se supera cada dia mais! A gente te ama muito, @ivetesangalo 💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/Qaw8KrcfAx — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) March 12, 2023

Quem continua no The Masked Singer Brasil 2023

Apenas seis competidores permanecem no The Masked Singer Brasil 2023: a Abelha-Rainha, o professor Coruja, o Dinossauro, a Dj Vitória-Régia, o Galo e a Vovó Tartaruga. Todos eles estão competindo individualmente e não há mais duplas ou trios na briga pelo título de campeão da temporada.

Quando acaba o Masked Singer 2023?

A previsão é que a final do Masked Singer Brasil 2023 seja no dia 23 de abril, de acordo com o Purepeople. A informação ainda não foi confirmada pela TV Globo.

O site também informa que o desfecho da competição musical já foi gravado. Porém, ainda não se sabe quem foi o grande vencedor da temporada, pois a emissora tem guardado a revelação a sete chaves.