Coruja do Masked Singer Brasil 2023 traz várias dicas que deixam a pulga atrás da orelha - Foto: Reprodução/Globo

Quem é a Coruja do Masked Singer Brasil 2023? Veja palpites

A Coruja fez sua estreia no Masked Singer 2023 a partir do segundo episódio da nova temporada do reality comandado por Ivete Sangalo e tem gerado especulações na web. O "professor" já impressionou o público e os jurados com canções nacionais e estrangeiras, e permanece entre os competidores mascarados.

Quem é o Dinossauro do The Masked Brasil

Quem usa a fantasia de Coruja no Masked Singer?

O professor Coruja já deu algumas dicas sobre sua identidade, entre elas, o mascarado revelou que "já deu aula de ressaca" e tem a "melhor profissão do mundo". No vídeo de apresentação, o participante comentou: "por todo o Brasil, já são milhares os alunos que assistiram minhas aulas. Dentro da sala, faço o estilo amigão, mas dou bronca quando tenho que dar".

Na primeira aparição do participante, a jurada Sabrina Sato sugeriu o nome do jornalista Caco Barcellos. A apresentadora disse que relaciona a imagem da coruja a inteligência e opinou que a dica sobre ser "amigão, mas dar broncas" seria em relação aos jovens que o acompanham no programa Profissão Repórter.

Já Eduardo Sterblitch, sugeriu os nomes de Marcelo Tás e Charles Paraventi. Mateus Solano acredita que a dica sobre o a sala de aula é sobre Bruno Mazzeo, por conta do Escolinha do Professor Raimundo.

Em outra semana, quando o Coruja se apresentou novamente, Mateus Solano mudou seu palpite. Desta vez, ele indicou o ator Cláudio Heinrich, que interpretou um professor de judô em Malhação nos anos 90. Já Taís Araújo sugeriu o nome do ator Luís Miranda, conhecido por produções como Sob Nova Direção, Geração Brasil e Mister Brau.

Na web, já surgiram nomes como Bruno Mazzeo, Evandro Mesquita e Babu Santana.

Quem já foi revelado no The Masked Singer Brasil?

O Masked Singer 2023 já chegou a metade da temporada e desmascarou vários competidores. Até agora, o público conferiu quem era o coelho, o misterioso trio de suculentos, o circo, o Broco Lee, e muito mais.

1º desmascarado: Paulo Betti foi o primeiro a deixar a competição, ele usava a fantasia de Coelho.

2ª desmascarada: no segundo programa da temporada, Erika Januza foi a desmascarado como a Broco Lee do Masked Singer Brasil 2023. Ela teve um embate com a dupla Romeu e Julieta e acabou perdendo.

3º desmascarado: no terceiro programa, foi a vez de Marcelo Serrado se despedir da competição. O ator estava com a fantasia do Milho de Milhões.

4º desmascarado: Fernando Fernandes foi o quarto a deixar o Masked Singer, ele estava com a fantasia do Circo.

5º desmascarado foi dupla: o casal Romeu e Julietta deixou a competição no quinto programa da edição. Quando tiraram as máscaras, o público descobriu que . Quem estava por trás da máscara eram os cantores Tatau e Emanuelle Araújo.

6º desmascarado foi trio: na semana seguinte, quem se despediu do programa de Ivete Sangalo foi o trio de Suculentos, que eram uma incógnita para muita gente. Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau eram os mascarados.