Quem saiu do Masked Singer hoje? Beto Barbosa é o 4º eliminado

Beto Barbosa foi quem saiu do Masked Singer hoje, dia 13/2. O boto foi desmascarado neste domingo após cantar “Menino do Rio”, sucesso de Caetano Veloso e eternizado na voz de Baby Consuelo. A escolha final ficou no programa apresentado por Ivete Sangalo foi entre o Robô e o moto.

O boto foi quem saiu do Masked Singer hoje, domingo, 13 de fevereiro, fantasia interpretada pelo cantor Beto Barbosa. Eduardo Sterblitch matou a charada e descobriu o mascarado pelos passinhos de dança!

Com a fantasia de Rosa, a cantora Gretchen foi a primeira eliminada da segunda temporada do programa, e o Bebê vivido por Dudu Nobre foi o segundo a sair da competição. A motoqueira de Letícia Colin também saiu da competição.

A apresentação da artista foi elogiada pelos jurados Taís Araújo, Tatá Werneck, Péricles, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Apesar da empolgação do público, o boto levou a pior no dia.

Que menino do Rio esse Boto! 😍🐬 Ele provocou arrepio, fez dancinha e ainda deixou os jurados em dúvida! Quem vocês acham que pode ser o mascarado cor-de-rosa? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/C98KFNovXt — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 13, 2022

Quem continua no programa da Ivete Sangalo?

Os mascarados que continuam no Masked Singer são: Abacaxi, Borboleta, Camaleão, Caranguejo, Coxinha, Dragão, Lampião e Maria Bonita, Pavão, Robô e Ursa.

A franquia The Masked Singer é famosa em todo o planeta e já tem diversas edições ao redor do mundo, como no Brasil. No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.

Na próxima semana tem mais disputas! O The Masked Singer Brasil vai ao no domingo, 15h45, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

O ‘The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). O reality vai ao ar no domingo após ‘The Voice +’.

