VOTE: quem é o Dinossauro do The Masked Singer Brasil?

O Dinossauro é mais um participante do The Masked Singer Brasil deste ano que ainda não foi revelado ao público. Os jurados já chutaram alguns nomes como os humoristas Whindersson Nunes e Paulo Vieira, mas os internautas têm palpites diferentes sobre quem está por baixo da máscara.

Nomes que podem ser o Dinossauro do The Masked Singer

O Dinossauro já animou a plateia e os jurados cantando 'Proibida pra Mim', hit do Charlie Brown Jr. Entre as dicas dadas pelo personagem, ele revelou que a coisa mais estranha que ele já comprou foi um sapato com cordas e mosquetão. Ele também disse "sou dinossauro, mas não precisa ficar com medo. Sou chocólatra" e afirmou ter começado a carreira aos 16 anos de idade. Entre os chutes dos jurados, estão Luva de Pedreiro, Supla, Vladimir Brichta e Paulo Vieira.

No programa seguinte do The Masked Singer Brasil, o Dinossauro duelou com o Filtro de Barro, com quem cantou a música Passa Mal, de Marília Mendonça. A dica da vez foi que o cantor adora um bloco de Carnaval em Salvador.

Taís Araújo e Mateus Solano insistiram no palpite de que se trata de Paulo Vieira por trás da máscara, enquanto Sabrina Sato chutou o nome de Paulo Vilhena e Eduardo Sterblitch apostou em Whindersson Nunes.

O público tem opiniões diferentes. Nas redes sociais, alguns internautas apostam em Leandro Hassun, Lucas Lucco, Samuel Rosa e Jorge Aragão.

Ainda restam nove cantores na disputa pelo prêmio do programa. A cada semana, os famosos duelam entre si e tentam conquistar a plateia. Quem tiver o maior número de votos garante uma vaga na semana que vem, enquanto o menos votado fica nas mãos dos jurados, que escolhem quem deve ser desmascarado.

Quem já saiu do The Masked Singer Brasil 2023?

Cinco personagens entre os 14 participantes desta temporada já foram desmascarados. O famoso que vencer a competição leva para casa o prêmio de R$ 150 mil e o troféu de campeão da temporada.

1ª semana - Paulo Betti, que usava a fantasia de Coelho, foi o primeiro a deixar a competição.

2ª semana - O segundo eliminado da atual temporada foi Marcelo Serrado, que estava mascarado como o Milho de Milhões.

3ª semana - No terceiro programa, foi a vez de Erika Januza, que usava a fantasia de Broco Lee, deixar a competição.

4ª semana - Fernando Fernandes, foi eliminado na quarta semana, usando a fantasia de Circo.

5ª semana - A dupla Romeu e Julietta deixou também já deixou o programa. Quem estava por trás da máscara eram os cantores Emanuelle Araújo e Tatau.

Palpite dos mascarados no The Masked Singer Brasil

Enquanto os demais personagens não são desmascarados, os jurados e o público dão alguns palpites são sobre quem as celebridades por trás da máscara. Até agora, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato e Mateus Solano apostarem nos seguintes nomes:

Abelha-Rainha: Jeniffer Nascimento, Débora Falabella, Majur, Juliana Alves, Mariene de Castro, Paula Lima, Karol Conká, Ludmilla ou Teresa Cristina

Capivara: Susana Vieira, Bruna Marquezine, Gracyanne Barbosa, Viviane Araújo, Valesca Popozuda, Fernanda Gentil, Lucinha Lins, Zezé Motta ou Daniella Cicarelli

Coruja: Caco Barcellos, Pedro Bial, Xanddy Harmonia, Compadre Washington, Léo Santana, Lázaro Ramos, Marcelo Tas, Bruno Mazzeo, Ivan Mesquita, Luís Miranda, Bruno Mazzeo, Cláudio Heinrich ou Jacaré

DJ Vitória-Régia: Karol Conká, Sophie Charlotte, Luisa Sonza, Flay e Ana Castela

Filtro de Barro: Arlindinho, Felipe Ret, Thiago Lacerda, Miguel Thiré, Caio Castro e Xamã

Galo: Reynaldo Gianecchini, Gil do Vigor, Jesuíta Barbosa, Chay Suede e Alfred Enoch

Os Suculentos: Fumaça, Gracyane e Evelyn Castro, Leandro Hassum, Paola Carosella e Bela Gil, Mc Loma e Gêmeas Lacração.

Vovó Tartaruga: Betty GofmanDandara Mariana, Danielle Winits, Formiga, Nathalia Dill, Rafaela Silva, Susana Vieira, Thalita Carauta e Xuxa