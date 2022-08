Restam três participantes no reality da Band

Quem saiu do Masterchef 2022: Renato é a 14º eliminado

Quem saiu do Masterchef 2022 na terça-feira, 23 de agosto, foi Renato após perder a prova de eliminação onde o cacau foi o ingrediente principal. Essa foi a 14ª eliminação da edição.

O cozinheiro Renato foi quem saiu do Masterchef na terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, após disputar a eliminação com Lays e Fernanda. O paraense apresentou um magret de pato com batatas ao murro e molho de chocolate, mas o preparo não passou pelo crivo dos chefs Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Agora, Lays, Fernanda e Rafael estão na semifinal.

Na primeira disputa da noite, os participantes foram cozinhar na Arena Corinthians, em São Paulo, para uma prova em equipe com pratos individuais. Nessa etapa, Rafael levou a melhor com o prato galinha d’angola com cachaça e subiu para o mezanino.

Já na prova de eliminação, o trio precisou fazer uma receita com o cacau como ingrediente obrigatório.

Quem saiu do Marterchef e nos demais programas até agora:

Primeiro episódio – Fernanda (participante voltou com a repescagem)

Segundo episódio – Genesca

Terceiro episódio – Mitiko

Quarto episódio – Larissa

Quinto episódio – Adílio

Sexto episódio – Mário

Sétimo episódio – Daniel

Oitavo episódio – Bruno

Nono episódio – Repescagem

Décimo episódio – Paraskevi

Décimo primeiro episódio – Edleide

Décimo segundo episódio: Fernando

Décimo terceiro episódio: Jasin

Décimo quarto episódio: Melina

Assista a eliminação de quem saiu do Masterchef 2022:

Quando acaba o Masterchef Brasil 2022?

A final do Masterchef 2022 deve ocorrer em 6 de setembro. No último episódio, o resultado do campeão é revelado ao vivo nos estúdios da Band e a presença de todos os participantes da temporada é garantida.

A premiação da 9ª temporada do reality culinário inclui R$ 300 mil em dinheiro, produtos da marca patrocinadora Britânia, um home bar completo e curso de mixologia de harmonização de receitas com drinks da Johnnie Walker, mais um curso completo de gastronomia na Le Cordon Bleu, além do cobiçado troféu do programa.

