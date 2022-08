Quem deve ganhar o Masterchef 2022? Restam 4 participantes

Programa perdeu mais um participante no programa de terça (16) e agora está no Top 4.

A grande final do reality show de culinária da Band está em reta final. Restam apenas quatro participantes, dois homens e duas mulheres, e o que queremos saber é quem deve ganhar o Masterchef 2022? Renato, Lays, Fernanda e Rafael brigam pelo título de melhor cozinheiro amador do Brasil e será necessário entregar o melhor do melhor para agradar os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Nona temporada da competição da Band, este foi o segundo ano sem Paola Carosella. A última edição com a chef argentina foi a de 2020, que contou com um formato diferente por conta da pandemia do covid-19, trazendo novos participantes a cada episódio.

Na edição de 2021, o formato original do programa foi restaurado e o lugar de Carosella ficou para Helena Rizzo, que permanece entre os jurados até hoje. A vencedora mais recente da atração gastronômica é a atriz e empresária Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Ela derrotou Eduardo Prado, que foi coroado vice-campeão, e Kelyn Kuhn, que ficou com o terceiro lugar.

Nos anos anteriores, os vencedores foram: Anna Paula Nico (2020), Rodrigo Massoni (2019), Maria Antônia Russi (2017), Michele Crispim (2016), Leonardo Young (2015), Izabel Alvares (2015) e Elisa Fernades (2014). Agora, só resta saber quem deve ganhar o Masterchef 2022.

Renato é quem deve ganhar o Masterchef 2022?

Paraense de 35 anos, Renato foi o primeiro a conseguir uma vaga no Top 4 da edição. No décimo quarto episódio da temporada – programa do dia 16 de agosto – ele venceu a primeira prova da noite, que exigiu a harmonização de um prato com café. Renato entregou um carré de javali com melaço de tucupi que acabou elogiado e assim foi o único que conseguiu relaxar no mezanino enquanto os colegas competiam na disputa de eliminação.

Com uma trajetória cheia de altos, Renato foi quem venceu a primeira prova da temporada, lá em meados de maio. Ele usou os ingredientes de uma caixa misteriosa que resultou em um minibolo de especiarias com chantilly de baunilha e cumaru e creme inglês aromatizado que arrancou elogios dos chefes.

Desde então, ele foi premiado em várias provas e deixou sua marca na temporada. Funcionário público, Renato se preparou bastante para entrar no programa e já tentou entrar no reality show 6 vezes. Em 2022, ele finalmente foi selecionado para a competição nos estúdios da Band.

Lays

Uma das competidoras mais fortes e temidas da temporada, Lays é designer, vem de São Paulo e tem 29 anos de idade. Durante a competição, a moça fez grande amizade com Rafael, que continua seu aliado até agora, e Melina, que foi eliminada no programa de 16 de agosto.

A jovem se interessou pela culinária logo cedo, pois precisou se virar na cozinha depois que a mãe morreu, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Em entrevista ao site oficial da Band após o início da competição, a moça disse que pretende mudar de profissão e que deseja seguir sua paixão pela gastronomia.

No décimo terceiro episódio da temporada, que definiu o Top 5, a designer venceu um dos duelos do programa e foi uma das primeiras a subir para o mezanino. No programa seguinte, ela foi para a prova de eliminação, mas conseguiu se salvar com um prato que misturava a culinária brasileira com a mexicana e conquistou vaga no Top 4 da edição. Lays é quem deve ganhar o Masterchef 2022? Dê sua opinião nos comentários.

Fernanda

Mineira de 29 anos de idade, Fernanda conquistou um feito inédito no programa: ela foi a única a ser primeira eliminada e conseguir retornar ao programa na repescagem. Até hoje, alguns participantes que retornaram na repescagem foram longe ou até ganharam a competição – como foi o caso de Izabel Alvares na segunda temporada do Masterchef – porém, nenhum desses repescados havia saído do programa na primeira semana.

Fernanda deixou a competição culinária logo na estreia do reality show culinário, em maio de 2022, e voltou ao programa no dia 12 de julho, programa que trouxe todos os eliminados da temporada para mais uma chance. Ao lado de Mario, ela foi uma das duplas vencedoras da primeira disputa da noite. Já na segunda, derrotou os colegas Mário, Daniel e Larissa em uma briga que exigiu montar uma torre de éclair e assim acabou retornando ao quadro de participantes da temporada.

Desde seu retorno, Fernanda tem se saído bem nas provas individuais e de equipe. Logo que retornou, ela foi capitão de equipe e venceu de lavada o time adversário. No programa que definiu o Top 4, ela correu o risco de deixar a competição. A decisão do eliminado ficou entre ela e Melina, mas a engenheira civil levou a melhor. Fernanda é quem deve ganhar o Masterchef 2022? Nos conte!

Rafael

Natural do Rio de Janeiro, Rafael, tem 23 anos, é gamer e estudante. O rapaz tem um grande histórico nas eliminações do programa e não se deu bem nas provas em grupos. Porém, somou várias vitórias individuais e é temido por alguns colegas de competição.

No programa que definiu o Top 4 da temporada, Rafael foi o pior na primeira prova da noite, o da harmonização com café, e por isso acabou ganhando uma desvantagem para a prova de eliminação. Mesmo com o “castigo”, ele se deu bem na segunda disputa da noite e foi o vencedor da prova de eliminação.

Assim, ele foi o segundo participante a ganhar uma vaga entre os quatro competidores restantes da edição – Como já citado, Renato foi o primeiro.

Leia também

Bake Off Brasil + participantes: quem está na 8ª temporada