Quem saiu do Masterchef Celebridades hoje: Márcia Goldschmidt é 2ª eliminada

10 competidores seguem na disputa pelo título de melhor chef amador

Escrito por Anny Malagolini
eliminação do Masterchef hoje Foto; Band

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, a apresentadora Márcia Goldschmidt foi quem saiu do Masterchef. O episódio contou com uma prova para lá de saborosa: pizza. Apesar do prato tradicional, nem tudo deu certo e a decisão ficou nas mãos dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na primeira prova da noite, os participantes foram divididos em duas equipes, time azul e vermelho, e tornaram o estúdio uma pizzaria. Os participantes precisaram preparar fatias quentinhas e apetitosas para 12 das maiores personalidades do mundo eSports.

O time vermelho levou a melhor e foi direto para o mesanino. Enquanto isso, John Drops Luciano Szafir Maurren Maggi Valesca Popozuda Márcia Goldschmidt foram disputar a eliminatória.

Dessa vez, o desafio foi ainda maior: fazer ceviche. Para ajudar os cozinheiros amadores, a chef Helena Rizzo ensinou o passo a passo. Mas não para por aí: cada um fez sua versão e precisou harmonizar com com vinho ou espumante. Luciano ganhou um Pin como destaque da noite, enquanto Márcia Goldschmidt foi eliminada com o pior prato da noite.

Quem continua no Masterchef celebridades?

  • Dodô, do Pixote
  • Gilmelândia
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • John Drops
  • Julianne Trevisol
  • Leonardo Miggiorin
  • Luciano Szafir
  • Maurren Maggi
  • Rachel Sheherazade
  • Valesca Popozuda

Hugo foi o primeiro eliminado.

O próximo episódio será na terça-feira, dia 9 de dezembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h20 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

