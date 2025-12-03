Quem saiu do Masterchef Celebridades hoje: Márcia Goldschmidt é 2ª eliminada

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, a apresentadora Márcia Goldschmidt foi quem saiu do Masterchef. O episódio contou com uma prova para lá de saborosa: pizza. Apesar do prato tradicional, nem tudo deu certo e a decisão ficou nas mãos dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na primeira prova da noite, os participantes foram divididos em duas equipes, time azul e vermelho, e tornaram o estúdio uma pizzaria. Os participantes precisaram preparar fatias quentinhas e apetitosas para 12 das maiores personalidades do mundo eSports.

O time vermelho levou a melhor e foi direto para o mesanino. Enquanto isso, John Drops Luciano Szafir Maurren Maggi Valesca Popozuda Márcia Goldschmidt foram disputar a eliminatória.

Dessa vez, o desafio foi ainda maior: fazer ceviche. Para ajudar os cozinheiros amadores, a chef Helena Rizzo ensinou o passo a passo. Mas não para por aí: cada um fez sua versão e precisou harmonizar com com vinho ou espumante. Luciano ganhou um Pin como destaque da noite, enquanto Márcia Goldschmidt foi eliminada com o pior prato da noite.

Quem continua no Masterchef celebridades?

Dodô, do Pixote

Gilmelândia

Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago

John Drops

Julianne Trevisol

Leonardo Miggiorin

Luciano Szafir

Maurren Maggi

Rachel Sheherazade

Valesca Popozuda

Hugo foi o primeiro eliminado.

O próximo episódio será na terça-feira, dia 9 de dezembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h20 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.